國軍訓練實戰化 官員：106全年彈藥耗用增加680萬發

軍方近年要求部隊訓練要實戰化，實彈訓練及使用彈藥也因此大幅增加。（資料照，軍方提供）

2018-08-25 17:10

〔記者羅添斌／台北報導〕軍方近年要求部隊訓練要實戰化，實彈訓練及使用彈藥也因此大幅增加，軍方官員今天說，在加重官兵實彈射擊的政策要求下，經統計，106年全年訓練用彈藥耗用數，比105年全年增加達680萬餘發。

國防部官員說，國軍部隊訓練以「實戰化」為核心，超敵勝敵為目標，本「從嚴、從難、從實」要求，自106年部隊訓練面臨兵役制度轉型、人事更迭及兵員退補現象，除戮力維繫戰力的水平外，亦衡量國際環境的軍事威脅，同步調整訓練結構。

官員說，在加重戰力（實彈射擊）鑑測配比、模擬仿真性實兵對抗測考、增加部隊射擊頻次要求下，顯見基地訓練鑑測訓項與標準，更具困難度及挑戰性，經統計迄106年訓練用彈藥耗用數較105年增加680萬餘發。

在聯合演訓及精準彈藥射擊方面，官員透露說，106年度依「國軍部隊訓練訓令」已實施「三軍聯合精準飛彈射擊」，計抽測70個單位，測考均達合格標準；另結合「漢光33號演習實兵演練」同步實施聯興（登陸、反登陸）、聯雲（空降、反空降）操演及外離島聯信操演（澎湖反舟波操演）。

此外，三軍聯訓基地去年實施4梯次聯勇操演，鑑測均合格，並於9-11月間由烏坵、馬祖、東引及金門指揮部各實施1次聯信操演，建立聯合戰力為導向，使國軍透過聯戰基礎訓練、軍種聯合演訓及國軍聯合作戰演訓，逐次提升聯戰素養。