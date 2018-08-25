雲林列現金救助災區 賴清德勘災當場確認宣布

行政院長賴清德雲林勘災，視察元長客子厝抽水站運作。（記者廖淑玲攝）

2018-08-25 17:03

〔記者廖淑玲／雲林報導〕行政院長賴清德今天到雲林勘災，視察元長客子厝抽水站運作，雲林縣長李進勇與立委張麗善現場互嗆，賴清德以電話聯繫農委會主委林聰賢，確認並宣布雲林列現金救助災區，讓李進勇大鬆一口氣。

賴清德聽取水利署人員簡報後，首先向所有水災受苦民眾致歉，他說，所有治水成敗由他一肩扛起，所有的責難到他為止，希望藍、綠停止彼此的攻擊，大家捲起袖子一起投入這次的救災工作。

李進勇說，豪雨造成雲林轄內淹水，客子厝大排已規劃完成第一期正在施工中，後續仍有第二期的工程4.27億需求，盼中央支持與協助一次建置到位，發揮完備的功能，提升防洪效率。

李進勇並建請中央依農業天然災害救助辦法，直接公告雲林為現金救助及低利貸款地區；另外，豪雨造成落花生嚴重損害，請加碼補助協助落花生農民的復耕。沿海口湖養殖專區公共堤防潰堤受損嚴重，建請專案補助修護；而雲林各垃圾場堆置量龐大，這次豪雨淹水災情勢必增加垃圾量，也請求中央協助調度。

立委張麗善也到場反映，包括請國軍支援柚農採收、協助災民垃圾清運、從速從寬認定雲林是災區、要求中央前瞻計畫也要有基礎建設，納入農田排水項目。

賴清德說，受到淹水之苦的一般民眾會給予每戶2萬元的救助金，請各縣市政府、鄉鎮公所及村里長協助彙整資料申請補助，另外，受淹水影響的住戶也可得到租稅減免；房屋如需重建有利息補貼，希望民眾多加利用。

賴清德強調，治水防災方面會加強落實「逕流分擔、出流管制」措施，加強公共建設區域的滯洪功能；私人開發區會施行分流管制，盼達到加強區域排水、流域整合治理目標。

賴清德也當場以電話連繫林聰賢，確認雲林縣已達到「農業天然災害救助辦法」現金救助與低利貸款標準，讓一旁的李進勇大鬆一口氣。

相關影音

行政院長賴清德以電話聯繫農委會主委林聰賢，確認並宣布雲林列現金救助災區，讓一旁雲林縣長李進勇大鬆一口氣。（記者廖淑玲攝）

水利署人員簡報。（記者廖淑玲攝）

雲林縣元長客子厝抽水站運作情形。（記者廖淑玲攝）

行政院長賴清德勘災，立委張麗善也到場。（記者廖淑玲攝）

行政院長賴清德雲林勘災，視察元長客子厝抽水站。（記者廖淑玲攝）

雲林元長地區農田仍一片汪洋。（記者廖淑玲攝）

行政院長賴清德視察元長客子厝抽水站運作情形。（記者廖淑玲攝）