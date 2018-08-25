白宮罕見怒斥中國破壞「兩岸關係 學者分析原因是...

2018-08-25 14:16

〔即時新聞／綜合報導〕中國不擇手段砸大錢利誘我友邦薩爾瓦多與台灣斷交，美國白宮則發聲明怒斥中國，直指「中國造成兩岸關係的不穩定」，還強調將「重新評估」和薩國間關係，這也是白宮首次針對外國與台灣斷交事件做出聲明。對此，淡江大學國際事務與戰略研究所副教授黃介正分析，白宮會發聲明譴責中國，可能與中國戰略布局影響到美國利益有關。

據《蘋果日報》報導，黃介正表示，白宮所發的聲明顯示，美國過去一段時間的確有在幫助台灣，希望能幫忙鞏固與薩爾瓦多邦誼，可惜薩國還是受利誘與中國建交。他說，美國這次以較強硬與升高層級方式的回應台灣外交，也代表美國的確有出手協助台灣。

黃介正分析，美國在聲明中指出，對中國在中美洲掠奪我友邦，顯示出「中國在拉丁美洲的戰略布局，可能對美國的國家利益有所影響」，因此美國才會發出譴責中國的聲明。他也認為，美中兩國的對抗性越強，台灣處在2大強國間的壓力也會變多，「目前處於敵意螺旋上升狀態」。

針對白宮發出的聲明，總統府發言人黃重諺昨（24日）表示，「感謝美國政府及國會部門接連為台灣仗義執言」；並強調台灣絕對不會因中國脅迫，而放棄對正面良善和民主自由的堅持，未來也會「持續作為區域的穩定與良善的力量」。