臉書發文挺林昶佐 姚文智：我們都是務實的台獨工作者

民進黨台北市長參選人姚文智今天一早，前往華榮市場掃街拜票，向在地攤商、民眾爭取支持。一位攤商連忙取出手機，把握與姚文智合照機會。（記者劉信德攝）

2018-08-25 13:18

〔記者蔡亞樺／台北報導〕民進黨台北市長參選人姚文智今早前往士林區華榮市場拜票，對於昨晚臉書PO文「「不要讓柯文哲變成切開獨派內部的那一把刀」的原因，姚文智表示，看到時代力量立委林昶佐近來發了2篇文章討論台北市長選舉與台灣獨立運動才寫的，他認為有機會討論一下，不要被一時的網路聲量或網紅、或明星般的市長所阻礙，暗諷台北市長柯文哲兩岸立場。

姚文智昨晚臉書貼出「不要讓柯文哲變成切開獨派內部的那一把刀」長文，提到他對林昶佐的台獨、柯所主張兩岸一家親，時代力量的市議員參選人選擇支持柯文哲市長，他沒有意見，但不會放棄溝通，最後向Freddy喊話，希望給他機會當面說明，他心中的國家首都的樣子。

近來勤跑基層、市場的姚文智，今早前往華榮市場拜票，逐一與攤商握手致意。媒體問到臉書一事，姚文智說，因林昶佐寫了2篇文章，有機會可以討論一下，對於國家首都選舉、台灣獨立運動做追求台灣主體性、在台灣價值的路程上，他們該扮演什麼樣的角色，而不是被一時的網路聲量或網紅、明星般的市長所阻礙。

媒體追問臉書發文是否在向時力招手？姚文智說，他跟林昶佐是好朋友，不管選舉並肩合作、或在立法院溝通都沒有障礙，他還笑說他常去艋舺（林昶佐為中正萬華區立委），姚說，「我們長期追求台灣主體價值、台灣主體性，我們都是務實的台獨工作者」，在國家首都攸關獨派發展的重要選舉，扮演的角色與立場可以切磋合作。

對於時力議員參選人為了選票考量向柯文哲靠攏一事，姚則認為，整個台灣發展的命題，遠比柯文哲、市議員選舉的合作更重要，議員參選人的選擇當然他會尊重，但整個運動的發展，確實是需要更寬廣的視野、更大的包容來看待。