遭追問賴揆談淹水有無失言 柯P回應四兩撥千金

2018-08-25 11:37

〔記者黃建豪／台北報導〕熱帶性低氣壓造成南部暴雨成災，行政院長賴清德脫口「這次下了這麼大的雨勢，24小時下了600毫米，在台灣哪個城市不淹水？ 」一說引來非議後。台北市長柯文哲上午出席公開活動，也被頻繁追問賴清德是否失言，但柯回應謹慎，只是將治水問題拉回台北市層面，強調台北市的防洪標準是每小時78mm以下雨量，若超過也是需要再討論。

柯文哲上午出席西藏宗教文化展，期間受訪被問及，賴清德所說的「這麼大的雨勢」，若是台北市做的好嗎？柯文哲回應，台北最後一個（指防洪工程）是文山（治洪池）那塊，現在整治後，台北市的防洪標準是每小時78mm，就是說每小時降雨如果在78mm以內的雨量還可以忍受，他們有考慮說要不要再增加，若工務局長彭振聲如果再當一任，有考慮將防洪標準提高到每小時88mm，但那費用會多很多，所以目前台北市是每小時78mm以內不會淹水。如果淹水了就是系統上沒處理好。

媒體追問，是否認為賴清德失言。柯文哲表示，這氣象局有數字，看每小時多少mm，每一個城市都有各自的防洪標準。

柯文哲接著說，老實講，台北市這4年對防洪有透過很多方式改善，例如海綿城市的概念，以前都是做硬鋪面，就是不透水鋪面，後來都有再修，治水是大學問，有時間叫彭振聲做專題演講，老實講去年大湖還是有淹水，但淹水後要列管一、二、三、四，每個要修要改進的。