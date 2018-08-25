桃機工程意外3死亡 退輔會：泛亞公司研擬補救並將究責

桃園機場日前發生工安意外，造成3人死亡。（資料照）

2018-08-25 11:35

〔記者羅添斌／台北報導〕桃園國際機場日前發生工程意外造成3死，監察委員張武修、王幼玲申請自動調查，外界也將矛頭指向承包商泛亞工程公司，並指責泛亞的大股東退輔會，退輔會官員今天表示，泛亞公司刻就本起意外事故所造成的影響，正會同業主、監造研擬相關補救措施。

官員說，輔導會已要求由泛亞董事長張文城全力協助家屬處理善後事宜，並應立即組成專案小組，全面體檢公司所轄工地勞安衛措施，確實完成改善。同時輔導會將就本案所涉管理問題，責請董事長張文城召開臨時董事會檢討究責。

對於外界指責工安意外，是因退輔會以退將來酬庸出任泛亞公司高層等等，退輔會官員今天說，泛亞工程公司實收資本額11億4441萬7230元，輔導會持股47.91%，並推薦張文城先生擔任董事長，董事長及總經理均為專業人才，並非退將。

官員表示，張文城為國立台灣大學土木工程博士，曾任交通部國工局處長、交通部高鐵局捷運工程處處長、桃園市工務局局長，於105年8月1日到任泛亞董事長，並已依規定，停支公務員退休俸。

此外，目前公司重要工程是由總經理林同安負責管理，林同安為國立成功大學土木工程系學士，馬里蘭大學土木碩士，自81年5月起即在泛亞公司服務，為基層逐步晉升，101年6月擔任總經理一職迄今。

官員表示，本起意外事故發生後，董事長張文城於第一時間親赴工地現場，除代表公司對罹難者家屬致最大歉意，並配合勞檢相關機關調查，釐清事故原因及責任。泛亞公司刻就本起意外事故所造成之影響，正會同業主、監造研擬相關補救措施。