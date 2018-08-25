為國家禱告 蔡英文：面對外來威脅 國人要團結

2018-08-25 10:17

〔記者彭琬馨／台北報導〕總統蔡英文今出席第18屆國家祈禱早餐會致詞時表示，面對外來威脅，台灣人絕對要團結一致，不容許任何分化挑釁的空間；蔡英文說，台灣內部有許多不同意見，但她希望，台灣人會有耐心地尋求解決方法，越困難的社會分歧，越能讓台灣人堅信，我們會基於對彼此的愛，以尋求化解分歧的方法。

這是蔡總統第三度出席國家祈禱早餐會。她在致詞時首先提到，我國正面臨許多關鍵挑戰，她強調，面對挑戰時，台灣要有信心、信念與堅持，心中也要保持盼望，蔡總統並提出3個盼望，與大家共勉。

蔡總統表示，去年她在早餐會時提到，改革的陣痛由她來承擔，今年她希望，大家能共同守護改革成果；蔡總統並細數執政團隊在過去一年來於各層面進行的改革，包含經濟、年金、社會住宅、轉型正義與司法改革等，她強調，改革成果需要大家一同守護，只有相信與盼望，公平正義果實才有辦法持久維持。

此外，蔡總統也表示，牧師教友提出的禱告，有許多是台灣面臨的挑戰，包含司改間的分歧與公平正義問題，都需要發揮集體智慧來面對，政府作為執政者會以謙卑的心，集結台灣社會整體智慧面對挑戰。

蔡總統也強調，面對外來威脅，台灣人要團結一致，不容許任何分化挑釁的空間；最後蔡總統也替因豪大雨造成淹水的中南部民眾禱告，盼台灣能在極端氣候帶來的災害中平安度過。

今年的國家祈禱早餐會除教友外，包含尼加拉瓜、聖克里斯多福及尼維斯、史瓦帝尼、帛琉、海地、以色列、澳洲、南非與菲律賓等國，皆派大使與代表出席與會。

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