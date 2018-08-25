鬆綁一中政策！ 加拿大學者呼籲：強化對台關係

總統蔡英文訪問美國過後，加拿大智庫呼籲加國政府，應該要檢討並鬆綁對台灣僵化的「一中政策」，更密切與台灣合作，特別是在安全領域方面。圖為加拿大國會。（路透資料照）

2018-08-25 11:22

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文訪問美國過後，加拿大智庫呼籲加國政府，應該要檢討並鬆綁對台灣僵化的「一中政策」，更密切與台灣合作，特別是在安全領域方面。

曾任加拿大皇家海軍太平洋艦隊指揮官、現任資深研究員的勒哈，在麥克唐納-勞裡埃研究所（Macdonald-Laurier Institute）撰文表示，川普政府在外交政策上，與台灣的關係逐漸緊密，川普13日簽署2019財政年度國防授權法，企圖加強軍力戰備，以及擴大軍事交流及演訓合作。

勒哈指出，鑑於台美關係逐漸改善的趨勢，應該檢視加拿大的對台關係，但遺憾的是，這種討論並不多。勒哈說，事實上，由於加拿大自由黨和保守黨都在這數十年來，對自己的「一中政策」有特別嚴格的解釋，在各層面上非常謹慎處理對台關係。

他舉例說，2018年台灣花蓮遭遇大地震，加國政府僅透過台北加拿大貿易辦事處在臉書上慰問。中國要求加航更改對台灣的標註，誤改為「Taipei, Taiwan, CN」，但加國政府僅稱這是商業問題。台加官方上的互動關係停止，雙方官員都沒有互相訪問。事實上，已經有許多國家鬆綁「一中政策」，紐西蘭、德國、日本、澳洲和美國先後支持台灣加入世界衛生大會（WHO）。

勒哈強調，加拿大應該擴大與台灣的聯繫和合作，特別是在安全領域層面，推動台灣加入像「環太平洋軍演」的國際軍事演習，擴大巡航到台灣，且加國在潛艦升級有豐富的經驗，應該支持台灣潛艦國造。

勒哈最後說，加拿大可以什麼都不做，停止捍衛自二次大戰後的國際秩序。他引用《經濟學人》在2015年的警告，「如果一個國家不願挺身捍衛價值，終將面對一個自己也不願見到的世界。」