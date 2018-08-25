李明賢PO圖嘲諷南部淹大水 網友轟：拿天災幸災樂禍

2018-08-25 11:50

〔即時新聞／綜合報導〕熱帶性低氣壓挾帶暴雨襲擊南台灣，不少地區都傳出淹水災情，總統蔡英文也在24日上午和中央災害應變中心進行視訊會議，了解受災縣市防、救災以及復原的整備狀況。國民黨文傳會前主委、北市議員參選人李明賢則在臉書PO圖揶揄政府治水不力，遭網友怒轟「拿天災搞政治鬥爭」、「拿別人天災幸災樂禍」。

李明賢24日在臉書PO出一張由網友改圖製作、改編自韓國電影「與神同行：最終審判」海報為虛擬電影「雨神同行」海報，大酸政府讓人民如「雨神同行」，並要網友出門多保重、注意安全，天佑台灣。

從圖片中可見，總統蔡英文、行政院長賴清德、總統府秘書長陳菊與中南部民進黨籍縣市首長的大頭照，都被改圖合成在這張「雨神同行」電影海報中，還把蔡英文當成導演並改為蔡英ㄨ，並形容劇情是「千億治水、徹底破功」。

李明賢臉書貼文被轉貼到PTT後引起熱議，大多數的網友都不滿他拿天災在開玩笑，留言砲轟「拿天災搞政治鬥爭不就好棒棒」、「看人民的笑話是吧，淹水在幸災樂禍」、「你可以批評，但是李明賢是嘲弄嘲笑」、「要麻就批評防範作法 笑災民很好玩？」、「怎麼不去XXX 拿別人天災幸災樂禍？？」、「消遣災民很有趣？」、「KMT文傳會主委就這個水準....真可悲」。