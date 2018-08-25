蘇貞昌民調逆轉侯友宜了 綠營這樣說…

2018-08-25 00:26

〔記者蘇芳禾／台北報導〕《NOWnews今日新聞》24日公布網路民調，結果顯示網友對民進黨參選人蘇貞昌偏好為43.9％，國民黨參選人侯友宜的偏好為43.7％，首度出現蘇貞昌逆轉侯友宜的狀況，也讓頻頻推出創意文宣的蘇貞昌陣營為之一振。綠營人士分析，蘇貞昌雖然年齡大了侯友宜10歲，但是近來透過「以招牌光頭為焦點的3D造影廣告」、「政績撩妹文」、「七夕善意提醒救人一命」等手法凸顯創意，是在網路民調中勝出的關鍵。

《NOWnews今日新聞》開放網友投票，參與的網友共2488人，票結果顯示網友對民進黨參選人蘇貞昌偏好為43.9％，國民黨參選人侯友宜的偏好為43.7％。網友對於「誰能有效率可以做好市政，讓新北進步加快？」這樣的票選題目，民進黨新北市長參選人蘇貞昌獲得44.7％的票數，而國民黨新北市長參選人侯友宜則為44.2％。

若以參與票選的網友年齡來看，蘇貞昌在年輕族群佔有優勢，但是在市政面高年齡層的網友，有39.7％的人認同侯友宜的效率，蘇貞昌則為37.2％。

綠營人士分析，蘇貞昌剛投入選戰時，網路民調都顯示侯友宜大幅領先，但是自文大宿舍、房屋稅、強闖健身房等負面新聞曝光、發酵後，侯友宜在網路上開始遭遇「逆風」。

綠營人士也分析，蘇貞昌雖然年齡較大，卻勇於嘗試年輕幕僚的各類建議，近來「以招牌光頭為焦點的3D造影廣告」、「政績撩妹文」、「七夕善意提醒救人一命」等手法，反而獲得網友支持。這對於文宣較老派，更遲遲不敢面對辯論，被認為對於市政議題較不了解的侯友宜陣營，無疑是一大警訊。