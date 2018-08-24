賴揆明赴災區勘災 PO文解釋國土治理著重「韌性」

2018-08-24 21:29

〔記者李欣芳／台北報導〕關心中南部豪雨災情的行政院長賴清德明天將前往雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市等四縣市勘災，並視察農損，賴揆今晚在臉書上PO文解釋說，「韌性」是當代對於國土治理的重要概念，就是我們國家面對天然災害襲擊時，我們減緩傷害、妥適因應、迅速復原的能力。這次台灣雖然面臨如此強勁雨勢，但在各地方政府努力和民眾積極合作下，在水利建設與防災作為上，都有很大的進步，而國土抗災的韌性，也逐漸提升。

賴清德指出，這次熱帶低壓所帶來的雨災，氣象局表示是「罕見降雨」，其總降雨量已經達到800 mm以上，其中雲林、高雄、嘉義等地，時降雨更有高達100mm以上，這降雨要比7月間日本關西水災的雨量有過之無不及。行政院在第一時間便已經跟地方政府保持密切聯繫，隨時掌握各地災情，也已經要求各部會全力投入救災工作。

他說，台灣整體對於防災與救災的實力是持續在進步的，但另一方面，因為氣候變遷，我們未來所面對的挑戰一定也會愈來愈嚴峻，而經過這次的洪災，我們的災害防救一定仍有許多不足之處，我也要求各個相關單位，都要能夠徹底檢討，並提出更完整的計畫來加以改善。

此外，他說，經過洪災的侵擾，許多民眾難免會質疑：政府多年來的治水建設，真的有效嗎？

賴清德表示，在每個地方，在地民眾可以比較，在同樣的雨勢之下，災情的嚴重程度，相信一定比過去來得減緩一些。他也要誠實地說，以台灣現有的防洪水準，無論在哪一個縣市，在超過100 mm/hr的時雨量下，很難不淹起來。但如果沒有過去這些水利建設，積水將無處可去，水退的速度會更慢，造成的災情也將在數倍以上。

他說，我們固然可以進一步思考如何透過防洪工程的再進化，降低在瞬時降雨量大時的淹水機率、強化防災能力，但不應輕率否定地方政府、水利建設人員長年來的努力。