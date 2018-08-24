保障性工作者權益！ 北市長參選人盼盡快設性專區

古文發今天上午在萬華區龍山寺前廣場開記者會，盼政府能盡快設立性專區，維護性工作者的權益。（古文發提供）

2018-08-24 21:58

〔記者楊心慧／台北報導〕過去性工作者遭白嫖、勒索的問題層出不窮，總有惡質的男客吃定小姐不敢聲張，近年來不少團體盼設立「性專區」，給予性工作者保障，建國黨台北市長參選人古文發今天上午在萬華區龍山寺前廣場開記者會，盼政府能盡快設立性專區，維護性工作者的權益。

記者會出席人士包括908台灣國台北分會長賴富榮、言論自由聯盟主席蕭忠漢、建國黨青年軍隊長陳祺曜。

古文發表示，性交易是世界各國社會普遍存在的現象，但即使在性交易合法化的國家，也有嚴謹的管理政策與管理措施，如設置專區，以維護公眾安寧和秩序，且成立性專區可替政府增加稅收。

針對政府給予性工作者的保障，古文發認為，政府應每年對性工作者做健康檢查，除了杜絕性病危害國人健康，也避免尋芳客和性工作者罹病。

古文發指出，2011年社會秩序維護法修法通過後，縣市政府能夠因地制宜，制定自治條例規劃性專區，但7年以來卻無地方政府正視，導致性工作者因全國無性專區不斷被罰，甚至毫無保障，政府應設立性專區，維護性工作者的權益。