批丁守中都更政策 姚文智：除了容積放寬 看不出整體思維

台北市長參選人姚文智、台北市民進黨籍議員顏聖冠、周威佑、劉耀仁、吳沛憶皆到現場參加龍山寺放水燈活動。（記者楊心慧攝）

2018-08-24 21:36

〔記者楊心慧／台北報導〕農曆七月放水燈是台灣重要的宗教民俗活動，龍山寺已舉辦數十年，今天下午5點開始，台北市長參選人姚文智、台北市民進黨籍議員顏聖冠、周威佑、劉耀仁、吳沛憶都到現場，卻沒有國民黨籍議員。對於台北市長參選人丁守中提出的住宅政策，姚文智受訪時說，除了將容積放寬，看不出整體的思維。

龍山寺董事長黃書瑋說，龍山寺每年都會在農曆7月14日傍晚舉行放水燈，兩車水燈排和信眾會從龍山寺出發，繞行拜訪萬華區各著名宮廟，一同護送包括龍山寺及其相關團體共12座水燈，最後至河邊施放。

姚文智、台北市民進黨籍議員顏聖冠、周威佑、劉耀仁、吳沛憶都參與龍山寺放水燈，值得注意的是，現場卻沒國民黨議員。

丁守中今天上午提出住宅政策，他說，當選將成立都市更新局積極處理都更，也會放寬住宅區法定容積率到300％；對此，姚文智受訪時說，政府應扛起都更的腳色，積極主動執行公辦都更，未來應該以「公辦為主、私辦為輔」的方式進行，但丁守中並沒提到這點，他除了將容積率放寬，看不出整體的思維。