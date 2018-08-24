出席雞籠中元祭遊行 賴清德：期盼全台無災殃

2018戊戌雞籠中元祭放水燈遊行今晚登場，基隆市政府頒贈「奕耀民俗」牌匾，由基隆市長林右昌（右二）、行政院長賴清德（左二）共同頒贈給賴姓宗親會。（記者俞肇福攝）

2018-08-24 22:33

〔記者俞肇福／基隆報導〕行政院長賴清德今晚出席2018戊戌雞籠中元祭放水燈遊行，賴清德有三願，第一保佑台灣國泰民安風調雨順，第二祈禱台灣每個縣市無災無難闔家平安，也期望為豪雨所苦的南台灣，後續救災與復原工作一切順利。

傳承164年的雞籠中元祭，今年輪值主普的賴姓宗親會邀請行政院長賴清德出席中元祭活動，賴清德也是中元祭有史以來，輪值主普的宗親會有同姓的行政院長，親自出席參加活動。

賴清德說，雞籠中元祭不只是節慶活動，更重要的是和解共存的大愛精神，這是傳承164年的活動，這也是國家無形文化資產。他說，雞籠中元祭不但沒有流失傳統科儀，也融入現代科技與時代意義，更要感謝基隆市政府、基隆市議會與地方仕紳投入，讓中元祭越來越有意義。

賴清德也送給基隆市民一份大禮，1976年落成啟用的基隆主普壇年久失修，賴姓宗親會請賴清德幫忙修繕；賴清德說，他已經責成文化部全力協助基隆市政府，修繕主普壇，獲得台下現場民眾的掌聲。

基隆市長林右昌、行政院長賴清德一同致贈匾額給賴姓宗親會，牌匾題字為「奕耀民俗」，由賴姓宗親會接下，隨後林右昌陪同賴清德一同參加賴姓宗親會遊行行列，揭開中元祭序幕。