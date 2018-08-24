昔日質疑蔡英文性向 施明德今天三度感謝

「向黃信介先生致敬─紀念黃信介90誕辰音樂會」24日在圓山大飯店舉行，前民進黨主席施明德（中）與太太陳嘉君（左）、女兒施笳（右）出席。（記者簡榮豐攝）

2018-08-24 20:10

〔記者蘇芳禾／台北報導〕民進黨主席、總統蔡英文今天出席「向黃信介先生致敬─紀念黃信介90誕辰音樂會」，民進黨前主席施明德也到場。施明德過去曾質疑蔡英文性向，今天則是上演大合解，三度感謝蔡英文，以國家元首身份替黃信介舉辦音樂會，「這對蔡英文的個人只是一生的一小步，卻是台灣國族的一大步。」

前民進黨主席、前紅衫軍總指揮施明德曾要求蔡英文公開說明性傾向，兩人關係因此緊繃。今天兩人同台出席紀念音樂會，座位中間雖隔著陳菊，兩人在開場時握手致意，施明德也在講稿中感謝蔡英文，關係看起來緩和不少。

音樂會現場也播放黃信介於1991年告別立院的演說影片「請與我一同告別舊時代」，黃信介在美麗島事件被平反後，在復職後隨即發表辭職演說，為解散萬年國會做出表率。

影片中，黃信介一開始用台語致詞，不過被會議主席打斷，要求黃信介用國語發言，黃信介則幽默地說，「沒關係，重要都有書面，我只是補充說明」。

施明德指出，第一次見到信介仙，是1977年底，中壢事件發生前沒多久，他被國民黨關15年後，受雲林蘇東啟邀請，去替蘇洪月嬌助選，他出獄後，對人事非常陌生，第一次看到黃信介及康寧祥，竟還不知道他們是誰！

施明德最後也感謝蔡英文，以國家元首身替黃信介先舉辦這場音樂會。他還引用首位登陸月球的阿姆斯壯句型做結語，「蔡總統，妳今天以國家元首的身分來向一位領導台灣人民反獨裁、爭自由，締造台灣民主的苦行者黃信介先生致敬，對妳個人只是一生中的一日一步，卻是台灣國族的一大步。」

民進黨前主席、亞太和平研究基金會董事長、許信良在致詞時說，在那個年代，黃信介先生已經是所謂「終身職立委」，有錢，有身份，也有地位。他領導黨外運動，冒著失去生命、財產、和自由的危險，但是，他毫不猶疑，欣然為之。這是因為他對台灣的民主懷抱強烈的使命感。正是這種無私無我的襟懷，讓他成為台灣民主運動史上最關鍵時刻的最關鍵領導人。

蔡英文最後特別頒發褒揚匾額「讜言弘聲」給黃信介，由黃信介胞弟黃天福等家屬代表接受。黃天福答謝時，幾度激動哽咽，他提到胞兄生前不作生日，只有在70歲的時候民進黨幫他舉辦生日，但也會感到高興與安慰。

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「向黃信介先生致敬─紀念黃信介90誕辰音樂會」24日在圓山大飯店舉行，總統蔡英文（右三）頒發褒揚匾額並與黃信介胞弟黃天福（前排左三）等家屬合影。（記者簡榮豐攝）

「向黃信介先生致敬─紀念黃信介90誕辰音樂會」24日在圓山大飯店舉行，黃信介胞弟黃天福（中）代表家屬致詞。（記者簡榮豐攝）

前民進黨主席施明德出席「向黃信介先生致敬─紀念黃信介90誕辰音樂會」，上演說向信介仙致敬。（記者簡榮豐攝）