《文資法》需要修！ 北市文化局提15項修法建議

2018-08-24 22:37

〔記者楊心慧／台北報導〕全國文化資產會議將在9月1日登場，台北市文化局配合文化部意見調查，針對《文化資產保存法》以實際執行經驗，陳送15項建議，其中包括人力組織、經費不足、法令、修復工程、管理維護等，文化局副局長田瑋舉例，台北市有400多處古蹟，居全台之冠，但人力卻和其他縣市差不多，盼文化部能訂定專責機構成立規程，突破各地方政府員額限制。

文化局提出文化資產的審查程序與機制在執行上的問題，文化局表示，在文資審議的程序中，若影響到所有權人的權益，該如何補償，由誰補償？

田瑋以建築師王大閎興建的「虹廬」為例，他表示虹廬目前為私人住宅，但被提報給文資身分，儘管所有住戶都不希望有文資身分，但仍需走完程序，住戶在列冊審議的這段時間不得進行整修，也需接受文資委員的訪視，不得拒絕，但此舉侵害到所有權人的權益，且住戶也無法有賦稅減免。

田瑋表示，台北市文化資產數量至少是其他縣市的2倍以上，但人力卻和其他縣市差不多，每人的工作量非常大，就算是科室合併或成立次級機關仍受限於各地方政府員額限制，無法真正增加員額數，才會建議在人力的部分文化部訂定專責機構成立規程。

對於北市文化局提出15項建議，田瑋說，提出建議是希望中央協助地方解決實際問題，勿使文資法偏於一隅，造成權利義務不對等，甚至導致中央及地方彼此心結加深，製造更多問題。田強調，台北市政府盼和中央一起努力，從實質面開始做，優化文資保存。