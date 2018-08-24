朱立倫施政報告最終回 多位議員反對新莊殯葬專用區

2018-08-24 22:07

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市長朱立倫今天進行任內最後一次施政報告，多位議員聯合質詢指出，近來盛傳新莊第一公墓將變更為殯葬專用區，地方人心惶惶，擔心市府強渡關山，改建火葬場及殯儀館，引起居民強烈抗議。市長朱立倫承諾，絕不可能設殯儀館及火葬場。

市議員鍾宏仁、何淑峰、賴秋媚、黃林玲玲、陳科名及副議長陳文治，都關心新莊殯葬專用區的發展。

鍾宏仁指出，殯葬專用區包藏禍心，引起市民恐慌，依規定，殯葬專用區可容納各項殯葬設施，包括火葬場、殯儀館及納骨塔，全案直到舉辦公開展覽，地方才得知訊息，非常離譜，他要求朱立倫撤回都市計畫變更案，將原地公墓遷葬，改建特色公園。

陳文治質疑，「市長可能被市府團隊誤導」，變更殯葬專用區後，所有殯葬設施都能進駐，究竟第二生命紀念館量體多大？包含哪些項目？計畫內容缺乏清楚交待；此外，今年底樹林生命紀念館就要完工，新增5萬多個塔位，此案匆忙提出個案變更，給人想像空間，難怪地方有疑慮。

朱立倫表示，市府從來沒有在新莊計畫做殯儀館或火葬場，唯一有討論的是希望新莊第一公墓趕快遷葬，將墓地重新整理，改建第二生命紀念館，剩下的土地綠美化，作為休閒空間。他強調，「同仁絕對沒有任何不當動機，想要設納骨塔以外的設施」，只是市府同仁沒有考量到地方民眾的疑慮，這是不恰當的。

朱立倫解釋說，因該區土地面積不到10公頃，必須變更為殯葬專用區，才能興建納骨塔。此案都市計畫變更目前在審議階段，市府可以撤回或修正，遷葬也要編列預算，須經由議會審議，長遠而言，位於都會區的公墓應辦理遷葬，並增設第二生命紀念館，全案未來會進行完整規劃。