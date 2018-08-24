蔡英文：相信黃信介會督促民進黨繼續堅持改革

「向黃信介先生致敬-紀念黃信介90誕辰音樂會」24日在圓山大飯店舉行，總統蔡英文出席致詞。（記者簡榮豐攝）

2018-08-24 18:09

〔記者蘇芳禾／台北報導〕民進黨主席、總統蔡英文今天出席「向黃信介先生致敬－紀念黃信介90誕辰音樂會」，蔡英文致詞時指出，如果黃信介還在，他會為台灣民主成就為榮，如果黃信介還在，他一定會用他獨特的熱情和魅力，督促民進黨繼續堅持改革，繼續守護台灣的民主。黃信介用一生帶領台灣走向民主自由，相信他的精神會繼續帶領大家，一起追求一個更民主、更進步的的美麗島

「向黃信介先生致敬－紀念黃信介90誕辰音樂會」24日下午於台北圓山飯店舉行，包括民進黨歷屆黨主席，包括蔡英文、姚嘉文、許信良、施明德都出席致詞，紀錄片中也出現前總統陳水扁、前副總統呂秀蓮。這場音樂會由蔡英文與美麗島5人小組許信良、張俊宏、姚嘉文、施明德、林義雄聯名舉辦，其他出席者還包括立法院長蘇嘉全、總統府祕書長陳菊、台北市長參選人姚文智、監察院長張博雅、文化總會副會長江春男等。

陳菊擔綱音樂會開場致詞引言時指出，黃信介充滿智慧，不怕威權壓迫，相信團結才有力量，並力挺所有黨外人才，因此也讓黨外運動能夠持續壯大。總統蔡英文也是在民進黨艱困的時候勇敢承擔，秉持著台灣的精神，一步一步走到這。現在國家的處境越來越艱難，我們要面對的是改革，我們更要堅守民主的價值。

蔡英文致詞時說，在場這麼多前主席、民主先進，能讓這些人叫一聲「老大」的，就是信介仙（黃信介）。在黨外運動當中，黃信介是承先啟後的關鍵領袖，是追求民主的第一代，也培養許多後進。他團結一切可以團結的資源，結合整個黨外運動力量，打造台灣民主奇蹟。

蔡英文表示，黃信介心裡想的只有打破威權，讓台灣人真正當家作主，黃信介因為美麗島事件，被關進政治黑牢，他辭去終身立委職務，用具體行動要求改選萬年國會。

蔡英文說，今天現場很多前輩先進，大家對政治政策可能有不同想法，但是大家從來不曾懷疑彼此對於民主的信念，堅持自由民主的價值，就是最大公約數。

而民進黨政府推動各種改革，蔡英文也在致詞中表示，如果黃信介還在，他會為台灣民主成就為榮，如果黃信介還在，他一定會用他獨特的熱情和魅力，督促民進黨繼續堅持改革，繼續守護台灣的民主。

蔡英文除了向黃信介家屬表達感謝外，也向黃信介至上最高敬意，「他一生帶領台灣走向民主、自由，相信黃信介的精神會帶領我們一起追求更民主更進步的美麗島。」