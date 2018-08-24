蔡總統接見美太平洋艦隊前指揮官 盼台美國防技術更多交流

2018-08-24 18:35

〔記者李欣芳／台北報導〕蔡英文總統今天接見美國前太平洋艦隊指揮官史威福（Scott H. Swift）退役上將，感謝史威福上將及美國國會和政府對台灣的支持，也期盼除了對台軍售正常化，台美也能在國防技術自主上有更多交流。對於維持台海及區域的安全穩定，蔡總統強調，這是台美共同的目標，現在中國對台灣的打壓不斷增強，我們和美國等理念相近國家更應該緊密合作，在區域安全事務上扮演更積極的角色。

蔡總統致詞時首先歡迎史威福上將伉儷訪問台灣，她說，史威福上將曾擔任美國海軍太平洋艦隊指揮官，不但全力支持台灣加入國際救災及人道救援行動，也致力深化台美軍事交流合作，協助我們加強戰力，她要特別感謝史威福上將對台灣的支持。

總統指出，明年是「台灣關係法」40週年，台美友誼能夠歷久彌新，相互合作締造許多成就，就是因為有像史威福上將這樣的好朋友，跟我們一起努力。上將的來訪，除了有助於提升雙邊軍事交流，也充分展現出台美堅定的夥伴關係。

總統也說，史威福上將為維護亞太區域安全付出許多心力，相信也注意到，近年來中國積極進行軍力擴張，以軍事和經濟手段對區域國家造成威脅，尤其近期以海空兵力繞行台灣周邊海域，還有對台灣國際空間的一連串打壓，都影響區域的和平穩定。

總統指出，這個月川普總統簽署了「2019財政年度國防授權法」，其中涉及台灣的條文，對於未來台美官員互訪、軍事交流及強化台灣軍力戰備等，都有實質的幫助和提升。

總統也藉此機會感謝美國國會和政府對台灣的支持。指過去2年多來，台灣積極推動國防自主，不論在國機國造或潛艦國造都有相當成果。希望除了對臺軍售正常化，台美也能在國防技術自主上有更多交流，讓雙方可以在印太安全戰略上，發揮最大合作效果。

此外，針對美國白宮發表聲明指出，薩爾瓦多為與中國建交而解除與台灣外交關係，已衝擊美洲地區經濟健康與安全，美國並反對中國造成兩岸關係的不穩定與干擾西半球政治。對於包括白宮在內，美國政府以及國會部門接連為台灣仗義執言，總統府發言人黃重諺表示感謝。

黃重諺表示，誠如總統所說，堅守國家的主權立場與尊嚴，並且強化自我防禦能力、捍衛自由民主的生活方式，是全體台灣人民的底線，也是無可挑戰的普世公理。台灣會持續作為區域的穩定與良善的力量，絕不會因爲中國的脅迫，而放棄我們對正面良善和民主自由的堅持。