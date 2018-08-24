許信良指「柯P當選成定局」 姚文智這麼回應...

總統蔡英文（左）24日出席「向黃信介先生致敬-紀念黃信介90誕辰音樂會」，民進黨台北市長參選人姚文智（右）在圓山大飯店大廳迎接。（記者簡榮豐攝）

2018-08-24 17:56

〔即時新聞／綜合報導〕紀念民進黨前主席黃信介90歲冥誕，總統蔡英文與美麗島雜誌「五人小組」在今日聯名主辦「紀念黃信介90誕辰音樂會」。被問到對台北市長柯文哲與年底選戰的看法，前民進黨主席許信良認為，年輕人會喜愛柯P，是因為他有一種「自然的理性」，認為柯連任台北市長已成定局。對此，民進黨台北市長參選人姚文智僅微笑揮手，未多做回應。

綜合媒體報導，許信良分析，柯P率真、真誠且沒有歷史成見、包袱，就是一名政治素人，有著年輕人喜歡的「自然理性」，打破傳統束縛，直言柯P當選已成定局。至於柯P是否可能挑戰2020總統大選？許信良說，柯很難捉摸，若真的參選，對民進黨將是大壓力，認為柯雖不善組織管理，並非一名成熟的政治人物，但他的特質受到年輕人支持。

許信良提到，柯所說過的不適當言論很多，但都能毫髮無傷，似乎有言論免責權，這點與當年的黃信介很像，因為黃以前也說過「李登輝總統英明」，即便黨內有許多意見，也沒有造成太大影響。但他強調，柯P「養虎為患」的說法對民進黨來說很過分，卻也拿他沒辦法。

姚文智隨後抵達現場，被問到對許信良「柯P當選已成定局」一說有何看法？姚文智僅笑著揮手，不多做回應，並在大廳等待總統蔡英文到場後一同入場。