北市長選舉 許信良鐵口直斷：柯P當選已成定局

許信良出席黃信介誕辰紀念活動前受訪。（記者蘇芳禾攝）

2018-08-24 16:13

〔記者蘇芳禾／台北報導〕民進黨前主席、亞太和平研究基金會董事長、許信良今天出席「向黃信介先生致敬－紀念黃信介90誕辰音樂會」前，被問到台北市長選戰，許信良表示，柯文哲當選已經成定局，年輕一代不喜歡有歷史成見的發言，他講話很率真、很素人。他也擔心柯文哲在2020（總統大選）對上蔡英文，「他挑戰的話，對民進黨是很大的挑戰威脅，不用懷疑這點。」

柯文哲指民進黨「養虎為患」 許信良：這話很不適當

柯文哲日前在專訪中說，當年是幾乎所有綠營的部長都教過他，民進黨是「養虎為患」。對此，許信良笑說，這話很不適當，對民進黨來說真的是很過分的話。但是，柯文哲說不適當的話太多了，卻都毫髮無傷，很像當年黃信介，黃信介無論講什麼話，都不會引起政治上的傷害，黃信介曾講過，李登輝總統英明，當時他們正在跟國民黨對抗，不過也對他也沒什麼傷害，總之，「今天柯文哲，很像當年黃信介。」

被問到「民進黨對他一點辦法都沒有？」許信良也坦言，「我想是這樣」。

至於談到台北市長選戰，許信良說，柯文哲當選已經成定局，他個人認為，年輕一代的人，不喜歡有歷史成見的發言，所以柯文哲講話很率真、很素人，支持柯文哲的人有自然的理性，柯文哲這種人也有種「自然的理性」。

他也擔心，若2020柯文哲對上蔡英文，對民進黨是很大的挑戰威脅，不用懷疑這點。

但被問到柯文哲是否可能組黨？許信良說，柯文哲不是善於組織的人，也不是成熟的政治人物，他不善於組織和對待幹部，但是他狠率真、真誠，所以年輕人喜歡他，也能夠打破傳統成見，很多傳統政治人物都受到傳統成見束縛，這些對年輕人來說是不理性的，但柯文哲沒有這種不理性的包袱。

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