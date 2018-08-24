黨產條例違憲釋憲案法官李玉卿 被踢爆曾「黑箱關網」

2018-08-24 18:27

〔記者陳鈺馥／台北報導〕台北高等行政法院法官李玉卿、鐘啟煒、李君豪3位法官在6月11日裁定，因不當黨產條例有違憲疑義，在司法院大法官釋憲前，停止中投、欣裕台公司行政訴訟程序。熟稔司法院運作的法界人士今天爆料，李玉卿以前當過司法院大法官書記處處長，還一度將官網上釋憲待審案件拿掉，遭到民進黨立委尤美女砲轟。

法界人士透露，擔任過大法官書記處處長的李玉卿，之前擅自主張把網路上釋憲的待審案件名單拿掉，認為以前大法官決議公布是洩密，因法律沒有規定的，就不可以在網路上公開。

據了解，立委尤美女在2015年得知後，曾於國會質詢此事，馬政府的司法院才又乖乖照舊將大法官「待審案件查詢」放回網路上。

法界人士指出，當年10月，尤美女曾質疑，司法院大法官網站數月前無預警，也沒有任何解釋便撤除原有「待審案件查詢」網頁，人民連查詢「聲請案何時會被排入議程討論」的管道都被封鎖，連司法院大法官都搞黑箱？

據悉，幸虧尤美女有關注此事，今日大法官「待審案件查詢」網頁才有在運作，北高行政法官李玉卿、鐘啟煒、李君豪3位法官為國民黨所提釋憲案，才能在網路上供民眾查詢排案審查進度。

不過，黨產會委員強烈質疑，北高行釋憲聲請書大搞黑箱作業，法官李玉卿、鐘啟煒、李君豪3人，連辯駁機會都不給黨產會，今年6月就突襲釋憲。

委員指出，更離譜的是，釋憲聲請書內容比法律系大學生報告水準還不如，這18年來有關黨產的直接法律期刊論文都沒引用，反而引用點綴性的教科書，或無直接關連的文章，相關文獻全跳過，令人匪夷所思。