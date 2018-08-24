挨批違反行政中立 朱立倫：每個政府對批評都會回應

新北市長朱立倫今天到新北市議會進行任內最後一次施政報告。（記者賴筱桐攝）

2018-08-24 15:42

〔記者賴筱桐／新北報導〕民進黨新北市長參選人蘇貞昌今天批評，新北市政府違反行政中立，讓基層公務員寫新聞稿，替國民黨新北市長參選人侯友宜辯護，還讓常任文官公開助選。市長朱立倫今天回應，每個政府都一樣，不管中央到地方，無論是政黨或是參選人的批評，一定要回應。

朱立倫今天下午前往市議會，進行任內最後一次施政報告，朱立倫受訪表示，將總結過去7年多所有施政建設的努力，還剩下一個會期的時間，大家看怎麼樣好好努力。

針對近來民進黨議員與蘇貞昌陣營頻公開批評施政缺失，朱立倫說，「這是必然的」，因為目前在選舉階段，民進黨參選人一定要做這些動作，至於是不是事實，透過施政報告就可以了解，新北市以較少的預算、最快的速度做最多的事情，這些建設都是空前的，「這不是我的功勞，是全體市民、市府團隊與議會的功勞。」

此外，昨天蘇貞昌陣營召開記者會質疑市府執政缺失，新北市府連發6篇新聞稿回應，被蘇貞昌質疑違反行政中立。

朱立倫表示，每個政府都一樣，不管中央到地方，無論是政黨或是參選人的批評，一定要回應，今天不管發生在台北市政府或是台中市政府都會回應，這是很正常的。