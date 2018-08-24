喬國賠收回扣被批刻意切割 陳學聖：繼續抹黑就告

桃園市議員（由左至右）楊家俍、彭俊豪、劉仁照、市議員參選人魏筠、陳睿生於桃園市議會民進黨團召開「一案六萬，何需薪水？國賠黃牛，抽頭立委？」記者會痛批，陳學聖切割何女根本就是「刻意說謊、混淆視聽」。（記者魏瑾筠攝）

2018-08-24 16:52

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕國民黨桃園市長參選人陳學聖22日被市議員王浩宇爆料，立委服務處秘書何春惠利用陳學聖的立委身分協助處理1件肇事逃逸案件，不料卻向受害家屬收取國賠金額的2成作為回扣，陳學聖駁斥，何女並非服務處助理或員工，只是穿著辦公室背心協助服務處跑紅白帖的「志工」，並到桃園地檢署按鈴申告王浩宇加重誹謗。

不過，今天桃園市議員楊家俍、彭俊豪、劉仁照、市議員參選人魏筠、陳睿生於桃園市議會民進黨團召開記者會痛批，陳學聖切割何女根本就是「刻意說謊、混淆視聽」，並說明，今年三讀修正「公職人員利益衝突迴避法」，除了「公費助理」之外，即使不領公家薪水、專門打著民代名號在外喬事的「便當助理」也列入「公職人員利益衝突迴避法」適用範圍，何女就是陳學聖助理。

「角色不容混淆，團隊不能切割」，彭俊豪說，在地方跑行程不管是地方協調會、會勘等大小活動，都可以看到何女身影，對民眾而言何女就是陳學聖的代表，然而事情爆發卻只看到陳學聖在做切割，抨擊陳學聖作為一個負責任的民意代表，不應只想收割團隊成果，出狀況就要切割，質疑陳學聖處理此事的態度及方式；劉仁照也說，在實質上民眾就是認為何女是陳學聖的助理，甚至直至今早何女還有在幫陳學聖跑告別式行程，服務處還是有派行程給她、還是有受監督，「何女是陳學聖助理是毋庸置疑」。

魏筠、陳睿生紛紛直斥，陳學聖帶頭放任自己助理，對外訂立收取2成的賠償金利潤，並用律師事務所做切割，不知道是否因為何女扮演雙重角色，一方面透過律師事務所身份收取法律服務費，另一方面透過國會助理身份和行政機關協商，知道可以成案才跟民眾訂立簽約？認為此事損害當事人權益，要求陳學聖及何女相關人等出面說明，「對選民來說此事不僅在法律上有很大疑義，在政治上也是很大污點」。

楊家俍補充，國賠成案率極低，但此案經由何女協商後，交通部願意主動賠償30萬元，如果只是一般志工、一般法律專業人員有可能賠償？「要不是陳學聖助理，怎麼可能讓交通部願意賠償30多萬國賠」認為此案有受實質影響，針對何女是不是「抽頭助理」，陳學聖是不是「抽頭立委」也要求陳學聖應該說清楚講明白，沒辦法講清楚就應「知所進退」，並呼籲，如有其他民眾被收取選民服務費都應勇敢站出來。

對此，陳學聖重申，對於何春惠協助國賠一事完全不知情，也已賭上政治生命，如果有收取回扣，會立刻辭去立委一職，也會退出政壇，但截至目前為止，不論是綠黨也好、民進黨也好，迄今沒有人敢對自己的指控負責，令人遺憾。

「我做過的事情我一定承擔，但如果沒有做過，請不實指控的人也要承擔」，陳學聖說，民進黨不關心豪雨災情，卻召開記者會行政治鬥爭之實，不停的抹黑、汙衊、造謠，若民進黨願意追隨綠黨的腳步，成為綠黨的附隨組織，繼續對他抹黑，若涉及刑事上的問題，本人也將採取必要的法律行動，一切訴諸司法。