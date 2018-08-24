暴雨成災 軍方：主動與地方政府聯繫

嘉義縣朴子市各道路嚴重淹水。（記者林宜樟攝）

2018-08-24 16:37

〔記者羅添斌／台北報導〕因應熱帶性低氣壓造成的豪大雨，可能對台灣地區造成影響，國防部今天表示，軍方已由副總長執行官陳寶餘上將召開專案會議，會中轉達嚴部長要求，指示國軍各級部隊，必須發揮「聞聲救苦」的愛民精神，密切掌握豪大雨動態及災害潛勢區，並主動與地方政府首長保持聯繫，務求做好最周詳的災防整備，並將災損降至最低。

國防部指出，目前第四、五作戰區（南部、中部地區）已完成災害應變中心一級開設，國防部則完成二級開設。國軍目前待命總兵力3萬7千餘人，各式航空器、車輛、機具計38類4551輛（部），均已完成整備，可依令執行災防救援任務。

此外，昨日第四作戰區已派遣兵力，協助高雄美濃等地區民眾70人預防性撤離，避免渠等發生人員傷亡事件。

今日由第四、五作戰區派遣兵力274人，執行高雄六龜、美濃、茂林、旗山等7處，以及嘉義東石、布袋等2處之民眾預防性撤離、物資搬運及災後復原等任務。

海軍陸戰隊已於林口下湖西營區（2輛）、蘇澳中正基地（2輛），以及高雄火牛營區（43輛）預置AAV7兩棲突擊車共47輛，將依豪大雨災情主動支援各地區災害救援任務。

國防部強調，此次熱帶性低氣壓造成的豪大雨災情，國人及國軍官兵絕不能輕忽，國軍將持續密切關注豪大雨後續動態，秉持「超前部署、預置兵力、隨時防救」的積極作為，全力確保民眾生命財產安全。