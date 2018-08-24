趙少康稱洛城辦事處發黨旗給僑胞迎小英 外交部斥謠言

總統蔡英文日前出訪友邦巴拉圭和貝里斯，中途過境美國洛杉磯，獲得當地僑胞們熱烈歡迎。（圖擷取自蔡英文臉書）

2018-08-24 16:29

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文日前出訪友邦巴拉圭和貝里斯，中途過境美國洛杉磯，受到當地僑胞熱烈歡迎，但資深媒體人趙少康卻在節目上指控，我國駐洛杉磯辦事處發放民進黨黨旗給歡迎總統的僑胞。對此，外交部今（24日）天回應，強調絕無此事，更痛批「知名媒體人士」未經查證根本是散播不實謠言。

綜合媒體報導，蔡總統12日出發前往中南美洲友邦，展開為期9天8夜的「同慶之旅」，去程過境美國洛杉磯時，受到當地僑胞熱烈的歡迎。但趙少康日前在政論節目上指稱，洛杉磯的僑胞告訴他，迎接蔡英文僑胞所持的民進黨黨旗，是由我駐洛杉磯辦事處的外交人員發的。

對此，外交部今澄清，表示這根本「完全不符事實」，強調我駐洛杉磯辦事處已在23日投書給當地媒體來澄清絕沒有這種事。外交部也強調，「知名媒體人士」所發表的言論應做好查證的工作，針對未經查證污衊外交部的言論，感到非常遺憾，「鄭重呼籲外界不要再以訛傳訛，散播不實謠言」。

外交部也說，外交部及駐外館處人員從事外交工作，一向都是「恪遵行政中立原則」；針對僑胞在迎接總統時自發性的揮舞相關旗幟、標語，外交部會充分的給予尊重。