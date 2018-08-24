中南部豪雨成災 總統與地方首長視訊會議指示全力救災

2018-08-24 14:10

〔記者李欣芳／台北報導〕針對這次熱帶性低氣壓帶來南部淹水等重大災情，蔡英文總統今天上午11時30分，在總統府狀況室與中央災害應變中心進行視訊會議，了解政府團隊目前在防、救災以及復原的整備狀況。總統並與高雄市、臺南市、嘉義縣、嘉義市、雲林縣及屏東縣等地方政府首長行視訊連線，了解各地目前雨勢與淹水情形，總統請各縣市政府若有任何防、救災的物資或人力上需求，請隨時提出，中央政府與國軍也都會全力支援協助。

總統府發言人林鶴明今天下午表示，今天的視訊會議上，總統首先聽取中央災害應變中心副指揮官、內政部次長花敬群、氣象局主任王世堅以及經濟部次長曾文生的報告，了解關於此次熱帶性低氣壓造成豪雨的最新動態與各單位防、救災處理情形，以及目前各項災損狀況。

在與中央災害應變中心視訊會議後，接著也和高雄市代理市長許立明、台南市副市長吳宗榮、嘉義縣長張花冠、嘉義市長涂醒哲、雲林縣秘書長黃玉霜與屏東縣長潘孟安進行視訊連線。總統一一關心各縣市目前雨勢與淹水情形，也特別詢問關於停水、停電以及交通受阻等復原進度。

林鶴明說，總統指示極端氣候帶來的嚴重災害是各國嚴重挑戰，台灣也一樣，各縣市一定要保持高度警覺。總統亦請災防中心更要保持警戒，全力支援地方政府在防災、救災上的所有需求，同時也要求國軍和災防指揮系統要保持高度連繫，部隊也要待命，機動協助各縣市政府。

林鶴明說，總統也要求氣象局持續向民眾說明天氣狀態，以及在第一時間讓地方政府掌握最充足的氣象資訊。未來，也請研究如何提供更即時、更區域性的精確資訊。並持續精進與地方政府建立精確的對口和運用的機制。

這場視訊會議全程約60分鐘，針對災後復原工作及農損可能造成的價格波動，總統也請相關單位務必掌握即時波動情況，如果有謠言更要積極回應，即時因應來維持市場穩定。明天適逢中元節，市場價格波動也請相關部會務必注意。