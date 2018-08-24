楊麗環宣布下週二登記參選 國民黨桃市黨部盼放棄

2018-08-24 14:36

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕針對藍營前立委楊麗環今天透過臉書宣布已領表，並準備於下週二以無黨籍身分登記參選桃園市長，對此，國民黨桃園市黨部發表聲明向她隔空喊話，盼楊麗環能考量桃園市長一役，「就算團結也是艱難之戰，何況是分裂」，在大是大非原則下，放棄參選桃園市長。

楊麗環今早在臉書發文指出，參選市長是不願見到產業空洞化所造成的企業和人才出走，希望能讓桃園再次經濟繁榮、找回桃園人的自信和驕傲，當選後將打破藍綠意識，用人唯才，不分族群、黨派，並針對婦女與人文關懷，將成立婦女事務局，也會協助城市舊型產業轉為環保綠能。

面對楊麗環參選決心甚篤，國民黨桃園市黨部主委楊敏盛表示，理解楊麗環對國民黨「恨鐵不成鋼」及「愛之深、責之切」的心情，因此對於楊麗環先前言論，一直都表達尊重也不惡言相向的立場，於情於理，都應該「同舟共濟」。

由於2人一直未能碰面，楊敏盛只能隔空向楊麗環「溫情喊話」，盼楊麗環在面臨共同強勁對手民進黨桃園市長鄭文燦之際，能盡快回到國民黨大家庭，他與黨提名桃園市長參選人立委陳學聖於市長登記前夕，也會表達誠意並不放棄最後挽回的努力。

楊敏盛說，桃園市長一役，「就算團結也是艱難之戰，何況是分裂」，盼楊麗環能在大是大非原則下，放棄參選桃園市長，並向黨中央喊話，盼在市長登記之前，包括黨主席吳敦義等所有高層，竭盡所能透過所有可能動員的力量，與楊麗環溝通協調，取得共識，達到互信雙贏的目標。