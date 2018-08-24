鞏固邦交 貿協11月率團赴史國考察投資

我國與薩爾瓦多斷交，邦交國減至17國。（資料照）

2018-08-24 15:13

〔記者彭琬馨／台北報導〕為拓展非洲經貿市場，外交部與中華民國對外貿易發展協會11月將率團赴非洲考察投資。台灣非洲經貿協會理事長孫杰夫受訪時對台商喊話，強調從事非洲貿易競爭者少，史國更是前進南非「最大的跳板」，呼籲台商能積極參與加入。

台薩斷交後，我國僅剩17個友邦，為史上最低，引發外界擔憂可能出現斷交潮的疑慮，加上中國9月初將舉行中非合作論壇，不斷向我國在非洲唯一友邦史瓦帝尼招手。外交部繼上月舉辦「投資南部非洲」研討會後，11月將再與貿協共赴非洲，前往史瓦帝尼、莫三比克、南非進行市場考察與貿易洽談。

台灣非洲經貿協會理事長孫杰夫表示，我國與布國斷交後，有許多經貿人士反而興起愛國情操，思考能替史國做些什麼；孫杰夫說，史國是內陸國，非常適合發展農業，他也認為，台灣是全世界第18大進口國，很有潛力、可以推銷更多，1年採購3千億美元，只要在非洲有1％，就是30億美元，這樣就很不錯了。

台灣非洲工業發展協會理事長洪慶忠受訪時則說，他在非洲經營這麼多年，之前取得簽證或護照都比較容易，但這1、2年明顯感覺受到阻礙，無論是簽證或招商，甚至是要找當地廠商舉行會議，都會有數量、地點與內容的限制，「應該是中國在背後干擾」；洪慶忠表示，雖然自己手邊沒有直接證據，但在北非阿爾及利亞、摩洛哥、突尼西亞等地，他們（中國）會有人出來關心這些事，造成台商困擾。

與會的外交部國經司長葉非比則強調，中國無所不用其極，打壓台灣生機，「我們有我們優勢」，經貿藉著互利在很多無邦交國家經貿發展有非常好。

副司長蔡允中則表示，這麼大市場我們不可能一步到位，但要佈局當地只有2個基本功，「要早、要撐得久」，也希望能透過這些活動引起企業與社會對非洲市場的重視。