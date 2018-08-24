逃漏稅、偽證無罪 傅崐萁：終於撥雲見日

花蓮縣長傅崐萁今天出面說明一審獲判無罪的聲明。（記者王錦義攝）

2018-08-24 13:56

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣長傅崐萁被控涉及理想大地度假飯店售地案，涉嫌逃漏稅以及偽證罪，花蓮地方法院一審宣判無罪。傅崐萁今天感謝一路支持他的鄉親和好友，表示經過6年不斷反覆惡意中傷跟抹黑，今天終於「陽光普照、撥雲見日」。

傅確定判決結果後，上午出面回應說，他一直謹守分際，但6年來受到這種不公不義、全方位的調查，一直面對這樣的攻詰、惡意中傷跟抹黑。所謂的藉勢藉端、貪汙瀆職，是經過3次不起訴，最後確定，比當年興票案還要多一次的不起訴。

另外有沒有違反稅捐法，非常清楚，這個是不起訴且不得再議的案子，竟然可以在去年10月他即將宣布參選台北市長之前，一次的傳訊，隔天就起訴，任憑他要求要所有的對質，竟然把不起訴，不得再議的案子，自立新案，一次調問，在一天之內逕行起訴。

傅崐萁強調說：「今天我是為民服務的縣長，況且會受到這種政治調查，一般基層民眾怎麼樣來相信司法？」不管事實真相被掩藏多深，終會有撥雲見日，重見天明的時刻」。

傅崐萁最後感謝一路支持的鄉親和好朋友，他說，即便過去6年受到這樣的政治對待，仍會在工作崗位盡心盡力做好為民服務的工作，會堅持不忘初衷、奮戰到底，對地方建設持續堅持努力到底。