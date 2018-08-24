昨深夜宣布中市停班課 林佳龍：人不是神

林佳龍強調，人不是神，「不跟大自然對賭！」（記者許國楨翻攝）

2018-08-24 12:26

〔記者許國楨／台中報導〕熱帶性低氣壓夾帶豐沛雨量來襲，預估今（24）日下午至晚間台中風雨將逐漸加強，台中市長林佳龍上午主持災害應變中心工作會報時強調，人不是神，「不跟大自然對賭！」因此昨晚到11時才宣佈今日停班課，市府已多方掌握完整資訊，以最謙卑、戒慎恐懼的態度，以最壞劇本來想定做最好的應變。

台中市政府今日上午召開災變中心第二次工作會報，林佳龍表示，根據中央氣象局最近資訊，熱帶低氣壓移動較預期緩慢，預計今日下午低壓中心接近，降雨會比較明顯，尤其是今日深夜到明日清晨，降雨可能更多，各相關局處應注意水情資訊，落實防災因應，盡力減少可能發生的傷亡與損失。

對於昨晚宣佈停班課考量，林佳龍說，面對全球極端氣候轉變，此次熱帶低氣壓移動速度比各氣象單位預期還要緩慢，尤其屬於游擊式的暴雨，可能集中降下大雨的區域難以預知，因此市府防災應變「不跟大自然對賭」，面對自然，人不是神，市府以最謙卑態度，盼多保護一位市民，等同於多保護一個家庭。

消防局長蕭煥章表示，昨日至今尚未接獲重大災害，全市目前僅接獲20件零星災情，其中16件皆已處理完畢，其餘4筆也加速排除中；此外建設局、環保局、都發局防災應變人員均持續進駐，可供調動的搶救災機具都已完成整備，將持續針對重點區域加強側溝清淤，同時加強巡查廣告物看板、鷹架、鐵皮圍籬，避免災情發生。

決策期間，市府除了請教多位專家學者，也應用歐美所有可能掌握的氣象預報資訊，加上中央氣象局、市府消防局提供的最新資訊，綜合考量做出判斷，不僅做最壞劇本的想定，也做最好的因應，確保人民生命財產安全，即使決策可能會被批評，他也需承擔起責任，全力做好萬全的應變與決策。