批朱立倫8年執政做不好 綠營轟侯友宜繼續抄政見

新北市議會民進黨團今天召開記者會，質疑市長朱立倫過去8年執政成績不佳，國民黨新北市長參選人侯友宜繼續抄襲失敗政策。（記者賴筱桐攝）

2018-08-24 11:48

〔記者賴筱桐／新北報導〕今天是新北市長朱立倫任期內最後一次施政報告，民主進步黨新北市議會黨團今天上午召開記者會，質疑8年來新北市進步幅度有限，全國最大的直轄市缺少領頭羊的格局，施政報告看不到市府對8年來執政成績不佳的檢討改進，前副市長侯友宜難辭其咎，未料侯友宜競選新北市長，還不斷抄襲過去的劣政。

市議會民進黨團總召李坤城表示，101年9月市長施政報告提到，環狀線預定104年底完成，107年施政報告卻變成107年底完工，中和─萬大樹林線完工日也從107年變成109年，而根據台北市捷運局公開資料，主辦的北市府根本不敢寫通車日期，表示須等相關標案發包後定案。

李坤城質疑，朱立倫8年前誇口捷運總長度將增加到100公里，現在僅60.66公里，捷運站至少增加到80座，現在僅41座，保證4年動工的三鶯線，到上任第6年才動工，汐止到桃園機場只要45分鐘，目前汐止民生線仍在環評階段，對比今昔施政報告，不是騙就是辯。

市議員何博文說，朱立倫三環三線政見跳票，國民黨市長參選人侯友宜加碼提出三環六線，事實上五泰輕軌、深坑輕軌、淡海輕軌延伸八里等3條捷運路線，早在朱立倫施政報告出現過一模一樣的內容，侯友宜繼續抄。另外，三環三線近年來總經費共追加300多億元，市府執行不力，應移送監察院調查。

市議員林銘仁指出，新北市公共托育中心共耗費13億元，每年僅釋出1800個名額，挨批是「樂透式」的福利政策，無法提高生育率，公共托育合作聯盟也只有6成居家保母願意支持，但侯友宜竟提出「公托加倍」，難道全市只有3600名幼兒需要照顧？

市議員鍾宏仁談到，原以為捷運都更是侯友宜提出的新政見，結果是因為朱立倫執行不力，不敢放進施政報告，102年市府劃定捷運都更地區，申請案共30件，僅2件拿到使用執照，且這2件分別在96年及99年6月朱立倫上任前送審，沒想到侯友宜繼續抄襲失敗政策。

出席記者會的議員還有周雅玲、廖本煙、鄭宇恩、廖筱清等，分別針對經濟產業發展、重大工程、居住正義與教育議題提出質疑。