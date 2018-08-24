告急！婚姻平權公投連署僅15萬份 藝人溫貞菱籲響應連署

2018-08-24 11:48

〔記者陳鈺馥／台北報導〕告急！婚姻平權公投連署截至今日僅收到15萬份連署書，距離成案的第二階段28萬份門檻尚有一段距離，發起團體今日召開記者會呼籲，民眾一人拉十人參與連署，藝人溫貞菱也現身力挺支持公投連署。

溫貞菱指出，「我是一個演員，在面對這件事情時候是一個平凡人，希望我的朋友及相處的社會能夠得到平等」，身邊許多朋友都說，如果同志不能結婚的話，我也不要結婚，去年以為25萬人上街抗議，就是達到最好的狀態，讓社會願意接受這樣事情。

溫貞菱提及，但開始有人站出來反對，面對更多惡意言詞及歧視，希望能在月底能收集到最後15萬份連署，畢竟這是一件非常困難事情，會一直努力到最後一刻。

專欄作家苗博雅表示，目前已收到15萬份連署書，這是台灣史上沒有政黨在背後支持，最快在一個月時間就有15萬份的公投連署，為了能合併年底11月24日大選，希望支持婚姻平權的民眾，能在最後階段站出來響應連署，週末會在全台設立50個連署據點。

苗博雅指出，現在立法院為了要修民法或立專法搖擺不定，未來若反同婚公投通過，有可能會傾向制定專法，可能也會被反對同婚的立委拿來做為立專法藉口，立專法將對台灣婚姻平權造成很大威脅，若性平教育公投沒過，台灣更將回到30年前歧視同志的教育，希望民眾響應平權公投來終結反同公投勢力。

民進黨立委段宜康呼籲，如果你同意或支持每一個人和所愛的人組成家庭，請你在最後時刻來支持公投連署，如果你同意每一個人都有權益如何愛別人，別忘了來連署支持性平教育的公投。

婚姻平權釋憲案釋字748號當事人祁家威說，這次為反制中選會通過的違法亂憲的三個反同婚公投，請大家拿起筆來連署，全力支持婚姻平權、性別教育公投連署。

祁家威認為，性平教育應從幼稚園開始教，不能等到被霸凌到18歲後，學校才開始教性平教育，中選會未來更應檢視反同婚連署書是否有重複的，因為對方陣營在教會及企業強迫支持婚平的民眾去參與他們連署。