藍營狂批柯P都更沒作為 丁守中：上任後放寬容積率到300％

2018-08-24 11:32

［記者簡惠茹／台北報導］國民黨猛批台北市長柯文哲任內都更沒作為，國民黨台北市長參選人丁守中指柯任內一年發出建照只有200多件，根本沒將防災都更當作重要議題；台北縣前縣長周錫瑋則說，不是重建就叫都更，柯文哲任內都更案根本掛零。

丁守中今天上午在國民黨中央黨部宣布防災都更政見，現場更有前內政部長李鴻源和周錫瑋出席站台，支持丁的防災都更對策，丁守中一方面承諾放寬現有容積率，另一方面則批柯文哲根本沒有幫人民解決防災居住問題。

「為了居住正義，站在多數民眾這邊對付釘子戶。」丁守中說，這幾年柯文哲沒有將都更作為重大的議題來推動，以建築執照來說，比起馬英九和郝龍斌擔任台北市長時期，每年最高發出600多件建照，柯文哲任內每年都只有200多件，柯文哲沒有緊迫感、迫切性，沒有幫人民解決防災、居住安全問題。

「放寬住宅區法定容積，加速都更。」丁守中提出三大城市防災都更政策，他表示，上任後馬上成立都市更新局，一條鞭加速都市更新；對城市環境脆弱敏感的地區，進行大規模防災都更遷移；針對老舊社區住宅區，容積率比照周邊城市從225%提高到300%。

丁守中進一步解釋台北容積率不合時宜的原因，他說，台北市多數都更容積獎勵只有30%，就算給到最大獎勵50%，按照目前容積率225%的情況下，也只有337.5%，對四層或五層樓的老舊公寓來說，所剩容積都不符合都更成本，無法讓民眾不花錢就能都更，因此要給出更大的誘因，放寬現有容積率。

「都更刻不容緩。」李鴻源在對談中表示，早在2013年國家地震中心就警告內政部，台北只要發生芮氏規模6.2的地震，土壤液化潛勢區就會擴張成7.3的強震，將會有3萬5000棟房子倒掉，這些地方包含士林、北投、大同、中山和萬華，2、300萬人住在這些地方，因此要積極推動防災型都更。

周錫瑋則以他當過立委和縣長的經驗提供看法，他說，重建不等於都市更新，面積夠大才叫都更，台北市在柯文哲擔任市長任內有沒有都更案？答案是零，政府的法令限制了都更速度，期許丁守中當市長後，修正廢止不合時宜的都更法令，不要限制人民的權益。

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