馬臉書預告 明到北車發送「以核養綠」公投連署書

2018-08-24 11:28

〔記者施曉光／台北報導〕表態支持啟封核四商轉發電，並廢除電業法第95條第一項規定民國114年落實非核家園的前總統馬英九，為了促使「以核養綠」公投案能在11月24日選舉投票一併公投，今天上午在台北車站前透過臉書直播預告明天他將在現場發送連署書，希望突破第二階段的公投連署門檻。

馬英九指出，為了推動「以核養綠」公投提案連署，明天將在全國各車站發送連署書，他本人將於上午11點在台北車站的南側廣場發送，希望全民能以最民主的方式，共同決定國家的能源政策未來。

馬英九並在臉書留言指出，在邁向非核家園的路上，能源政策必須要穩健，驟然完全廢除核能，將使台灣面臨嚴重的電力危機，甚至危急國家安全，一群關心能源問題的年輕人，發起了「以核養綠」公投，希望用「以核養綠」的方式，在打造綠能低碳環境的同時，確保民眾的用電不受影響，他十分認同他們的理念，這也是我一貫主張的「穩健減核」。

馬英九說，為了台灣的永續發展，請大家支持這項公投，一起來連署。

馬英九參與連署的「以核養綠」兩項公投提案分別為「您是否同意核四啟封商轉發電？」以及「您是否同意：廢除電業法第95條第一項，即廢除『核能發電設備應於中華民國114年以前，全部停止運轉』之條文？」

兩項公投提案已經中選會核定通過第一階段連署門檻，預定8月底前必須收集到30萬份連署書，才能趕得上11月24日選舉綁公投。