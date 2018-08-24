與柯同框先簽認同卡 姚文智諷：憂變易付卡或折扣卡

民進黨台北市長參選人姚文智今天（24日）拜訪內湖737巷商圈，尋求選民支持。（記者張嘉明攝）

2018-08-24 11:18

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市長柯文哲拚連任，推出柯P認同卡，要先認同柯的理念才能同台合照，對此，民進黨台北市長參選人姚文智今早前往內湖737巷商圈拜票時被問到此事，姚文智說，認同是一種信念與相信，認同卡提到公開透明，但柯市府與遠雄、大巨蛋過程黑箱不斷，成立協調委員會幾個月來也沒看到名單，大巨蛋進度市長在訪問時也隨意說，看不出值得信賴的地方。

姚文智譏諷「如果認同卡變成EASY易付卡，或七折八扣的折扣卡，大家能接受嗎？」他個人是不能接受。媒體追問柯文哲推認同卡的目的為何？姚文智反虧媒體，「你要去問他（指柯）」。

此外，柯文哲官方LINE帳戶昨發布「柯P揪朋友」活動，邀請粉絲填寫個資後，依戶籍分成北市12行政區，加上戶籍在外縣市但住北市民眾，共13個群組，但不久後卻關閉。今早拜票時，姚文智也被問到此事。

姚文智表示，他不清楚細節，但重點在於選舉活動激烈，要尊重個資保密或各種基本人權，不該有所侵犯，北市府曾經打算作人臉辨識系統的路燈，但這攸關個資妨礙，活動或政策推動時有沒有從基本人權出發才是重點。

相關影音