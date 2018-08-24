2020柯P挑戰小英？府發言人黃重諺：我們不擔心

被詢及蔡總統私下擔不擔心柯文哲與她挑戰2020總統連任，總統府發言人黃重諺說，相信我們不會有這樣的擔心！（資料照）

2018-08-24 10:26

〔記者李欣芳／台北報導〕尋求台北市長連任的柯文哲是否在2020總統大選挑戰蔡英文總統？柯文哲日前表明沒有規畫參選2020總統大選，但他也表示「選的話也是意外」。總統府發言人黃重諺今天上午接受「蔻蔻早餐」電台節目專訪，被詢及蔡總統私下擔不擔心柯文哲真的搶她2020總統的連任？黃重諺說：「我相信我們不會有這樣的擔心！」

黃重諺強調，做為執政的團隊，要花的心思是國家施政是否在軌道上，至於面對挑戰者，有時候回過頭來看一看，我們哪些地方做得還不夠，再去做修正，不需要花太多時間在一些不需要太過矚目的事。

被詢及蔡總統是否支持民進黨台北市長參選人姚文智，黃重諺認為，他是總統府發言人，不宜直接評論選舉，但他個人認為，蔡總統是民進黨主席，當然支持民進黨自己推出的人選，相信對方可選得很好。

至於蔡總統這次過境美國，參訪85度C，引發中國反彈，85度C緊急發表聲明支持「九二共識」，黃重諺被詢及事件有人懷疑蔡英文的團隊故意設計中國，安排蔡總統參訪以激怒中國，這會是陰謀嗎？黃重諺則駁斥說：「這是幼稚的陰謀論！」當然不會有這樣的事。

黃重諺表示，蔡總統要去看海外打拚的台灣人，這是人之常情，後來發生這樣的事件，第一時間就向總統報告，總統也覺得滿不可思議的。