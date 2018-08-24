阻台灣剩餘邦交國轉向中國！ 美參議員擬推動國會立法

美國參議院外交委員會亞太小組主席賈德納（Cory Gardner）說，他將在未來幾天內推動立法，阻止台灣剩餘的邦交轉向承認中國，鼓勵相關國家維持與台灣的邦交關係。（法新社資料照）

2018-08-24 07:15

〔即時新聞／綜合報導〕台灣與薩爾瓦多斷交，薩國隨即與中國建交，為今年第3個與台灣斷交的國家。美國參議院外交委員會亞太小組主席賈德納（Cory Gardner）說，他將在未來幾天內推動立法，阻止台灣剩餘的邦交國轉向承認中國，並鼓勵相關國家維持與台灣的邦交關係。

賈德納接受《路透》訪問時表示，該法案將授權國務院採取行動，如降低關係或改變對外援助等方式，以阻止相關國家做出對台灣有害的決定。賈德納說，「這項《2018台北法》（The Taipei Act of 2018）將為國務院提供更多工具和方向，以確保我們盡可能為台灣強力發聲。」

這項法案將規定美國採取與世界各國政府接觸的策略，以支持台灣的外交承認或非官方支持。該法案還將授權國務院降低美國與相關國家關係，或中斷、改變美國對外援助，包括外國軍事金援。

賈德納指出，該法案不會對已經和中國建交的國家採取行動，「這是一個寬鬆的法案，這是為解決中國霸凌行為，而提供更多工具的法案。」