避免雪崩式斷交 馬英九：建議考慮回歸九二共識

前總統馬英九（站者右五）由立委楊鎮浯（站者右四）等人陪同，在金門受訪時說，盼兩岸繼續維持和平。（記者吳正庭攝）

2018-08-23 23:46

〔記者吳正庭／金門報導〕前總統馬英九今天到金門參加「紀念823戰役60週年追思公祭國軍陣亡將士祭典」，期盼兩岸關係繼續維持和平。

馬英九回答媒體問及邦交國陸續斷交時說，「感到很難過」，他說，將心比心，設身處地為蔡總統思考一下，要怎樣才能避免斷交像雪崩一樣發生，應該再仔細思考是否回歸九二共識，讓中國能去除我們這邊有任何要搞台獨、一邊一國的想法，這些想法如果存在，兩岸是不可能和解的。

他說，5個斷交的國家中，除了聖多美普林西比去過一次，其他都去過兩次以上，其中，去過5次的巴拿馬，跟他們的人民也有一些往來。他在剛斷交的薩爾瓦多，還認養了差不多10年的兒童；覺得非常難過，邦交一斷，就沒法再挽回了。

馬英九說，有人說，丟掉一個邦交國可以省很多錢，卻不曉得一個國家在這個世界要存在，還是需要人家承認的，不是自己爽就可以在這個世界存在，這方面真的要深度思考一下，能夠避免這種雪崩式的斷交繼續發生。

他訪視自中國買水的接水點田埔水庫指出，60年前，中國丟過來的是47萬發砲彈，現在送來的是幾10萬觀光客及每天幾萬噸的水，中國和金門的關係從激烈的戰爭變成一個民生、觀光的活動，改變非常大，永遠不希望再改回去，盼繼續和平發展。

馬英九說，水是兩岸和平發展其中的一環，還有很多其他的工作可以做；金門能夠開始成為兩岸通水的一個據點，金門人應該感到很驕傲。

馬英九還被問及總統蔡英文未出席金門追思活動，他說，蔡總統如果能來，相信更能振奮官兵的士氣。

馬英九赴金門向823戰役犧牲官兵致敬，也是繼7月中旬2天1夜，再度抵金為國民黨徵召的縣長參選人楊鎮浯掃街拜票，他也走訪田埔水庫，關切任內推動向中國買水的成果。