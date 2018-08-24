省703億徵收費 北市府擬解編67.1公頃公保地

2018-08-24 00:15

〔記者鍾泓良／台北報導〕根據台北市政府統計，全北公共設施用地劃設7208公頃，其中私有公共設施保留地約811公頃，若須徵收將花高達2兆元。中央政府基於維護民眾財產，2013年提出「都市計畫公共設施保留地變更作業原則」，交由各縣市政府評估如何解編公保地。台北市都發局今天向台北市都市計畫委員會報告公保地通盤檢討，規劃解編約67.1公頃的公保地，預估節省703億元的徵收費。

監察院於2013年5月糾正內政部及各地方縣市政府，認為許多政府以公益用途，將私人土地劃設為道路、公園及學校等公共設施，卻未開闢或徵收取得，導致民眾財產權受損。內政部於同年11月函頒「都市計畫公共設施保留地變更作業原則」，讓地方政府決定如何解編公保地。

都發局向都委會提出研議案指出，根據統計台北市公共設施用地劃設約7208公頃，開闢率近9成，私有公保地為811公頃。

都發局說，道路用地因涉及地區交通系統及建築線指定，不納入公保地通檢內，其餘則經原則篩選後評估解編，包括文山區師專用地變更為保護區、內湖區新明國小用地變更為住宅區等都入列，預計解編公保地約67.1公頃；而因為現有徵收條件須以市價徵收，若全部解編預估可省下703億元。