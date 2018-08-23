「柯P認同卡」納兩岸一家親？姚文智：誠實會贏得尊敬

民進黨台北市長參選人姚文智（右三）23日出席台北市黨部首場聯合競選記者會，與大安、文山選區議員王閔生（左起）、簡舒培、阮昭雄、李慶鋒、周柏雅一同造勢。（記者簡榮豐攝）

2018-08-23 21:12

〔記者周彥妤／台北報導〕台北市長柯文哲擬推「柯P認同卡」，有簽名者代表認同柯文哲的政治理念，才可以同框合影，今天柯更在臉書公告支持「柯政」的16項條件。對此，民進黨台北市長參選人姚文智發布臉書質疑，柯自己都做不到列出的條件，還要求別人簽署？他更建議柯務必放入「兩岸一家親」主張，並說，雖無法認同此價值，「但至少他的誠實會贏得我的尊敬」。

民進黨台北市黨部今天上午舉行首場市長與議員選舉聯合競選、聯合配票記者會，由黨部主委陳正德帶領姚文智及黨籍大安文山區議員參選人，進行誓師儀式。

會後受訪談到「柯P認同卡」，姚文智說，坦白說，自己看到所謂認同卡，以及柯文哲組黨的傳聞，他認為其實就是換一個不同形式的結黨成派，但就尊重各方選舉步驟，自己也會按照既定步調努力。

姚文智下午又在臉書貼文，反問柯文哲：「洋洋灑灑列出來的宣示價值，請問自己有做到嗎？」姚質疑：「派蔡壁如主任（現為市府顧問）跟遠雄密會有上網登錄公開嗎？今年六月新成立的大巨蛋籌組協調委員會的委員名單有向外界公開嗎？委員會的所有會議紀錄有對外公開嗎？既然強調人權但為什麼壓制新聞？」

姚文智表示，自己做不到的事，就不要要求別人簽字，並建議柯文哲務必把最主要的「兩岸一家親」基本價值也放進去，並說「雖然我無法認同他的這個基本價值，但至少他的誠實會贏得我的尊敬」。