韓國瑜批 豪雨戳破高市府治水有成的牛皮

韓國瑜捲起褲管，走進半個小腿肚高的積水裡。（記者葛祐豪翻攝）

2018-08-23 19:59

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄今天暴雨，國民黨高雄市長參選人韓國瑜走訪旗山，他挽起褲管走進半個小腿肚高的積水裡，感概高雄市政府不斷吹噓「治水有成」，事實上，根本只是「吹牛有成」。

韓國瑜表示，今天的豪雨讓高雄很多地區成了水鄉澤國，讓市民陸上行舟，這樣的景象狠狠戳破了高雄市政府「治水有成」的牛皮，高雄市政府花12年，砸303億元建造15座滯洪池，水都流到馬路上了嗎？說好的打造高雄「海綿城市」在哪裡？

韓國瑜說，今天高雄地區的豪雨帶來震撼教育，他走訪旗山，看到了百姓的淒涼與憤恨，更體會出高雄市建設暴露出嚴重的城鄉差距，及最重要的治水問題。

韓國瑜表示，全球氣候變遷下，舊的治水政策已無法因應嚴峻需求，市府未來的政策一定要更加彈性，尤其，積水退了之後，又將面臨每年秋季的登革熱高風險時刻，市府應該要做好防疫措施，隨時備戰。

對此，高市府表示，今天的瞬間強降雨，包括六龜、美濃、苓雅、大寮、林園等區的時雨量都破100毫米，共接獲176件積水通報，截至今天傍晚，剩下38件仍未退去。

高市府說，全市62處抽水站正常運作，包括寶業里滯洪池、典寶滯洪池、美濃湖等都達滿水位，下午過後積水已逐漸退去。