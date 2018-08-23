柯P「認同卡」無實際效益？ 議員參選人推「罷免卡」

王奕凱認為，「罷免卡」將會在正式登記參選後，與公證單位共同推出。（圖擷取自王奕凱臉書）

2018-08-23 19:43

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲拚連任，推出「柯P認同卡」，想邀請柯站台的政治人物要先認同他的理念才能同台合照；台北市北投、士林區台北市議員參選人王奕凱則推出「罷免卡」，當選後若選民認為王不符選前承諾，就可填寫「罷免卡」發起罷免，並批評簽署「柯P認同卡」的市議員參選人，有可能選後政見跳票，形同騙票。

王奕凱今（23）日在臉書上指出，自創的「罷免卡」能隨時警惕自己在當選後務必實現選前承諾，同時也將按月從議員薪水中提撥供民眾使用的罷免基金，由於現行選罷法規定候選人於當選後，上任屆滿1年才可被民眾罷免，因此自己有1年的時間做為民眾的觀察期。

王奕凱提到，「罷免卡」將印製在競選文宣的背面，若有朝一日當選能供民眾保留，方便日後的罷免活動，罷免基金係為降低罷免門檻所設想，分擔民眾自行籌措的罷免費用，王認為，或許有人會認為目前台灣政壇均無人被成功罷免，故此舉恐只是紙上談兵，但王說，「即使罷免失敗，但我也已經無法連任」。

王奕凱認為，「罷免卡」將會在正式登記參選後，與公證單位共同推出，王強調，台北市長柯文哲推出的「認同卡」缺乏「實際的效益」，會讓簽名參與活動的選舉參選人有機會在當選後讓政見跳票，「等於騙票」，因此「罷免卡」效益較大。

列出16項政治價值 「柯P認同卡」供參選人簽名

「柯P認同卡」今曝光，以宣言模式，洋洋灑灑羅列了16項柯的政治價值，包括「反對在負債情況下，發放重陽敬老金類型的一次性支出」、「反對佔用公共資源，支持必要的路邊停車收費」等爭議不斷的政策。

柯文哲提到，「有很多參選人問我能不能一起合照，對我來說照張相沒有什麼問題，但我希望選民看到的不是我跟誰合照，而是誰願意跟我一起向大家許下承諾。我自己一直遵守這些價值與信念，我也期盼有更多人願意響應。政治是眾人之事，我們會繼續努力踏實向前，讓美好的改變繼續發生」。

柯文哲臉書全文

王奕凱臉書全文