陳學聖批鄭市府：勿讓青農被迫種大麻維生

陳學聖批鄭市府忽視青農權益。（記者許倬勛攝）

2018-08-23 20:33

［記者許倬勛／桃園報導］「青農被迫種大麻維持生計！」國民黨桃園市長參選人陳學聖今出席活動談農業政策，炮口再度瞄準鄭文燦，批市府辦農博燒掉10億，卻對青農問題視而不見，他選上後會獎勵及補助農民在休耕期間種植花卉，讓各區都有花卉博覽會。

陳學聖出席「入侵紅火蟻防治技術講習會」表示，桃園的耕地面積有3萬2000多公頃，每年申請休耕補助的耕地面積很多，只要有閒置土地，就有火蟻入侵的可能，處理不好就可能是國安問題。

「防治紅火蟻很重要，田間安全是讓桃園成為花卉城市的首要課題」陳學聖話鋒一轉，又批鄭市府浪費公帑辦農博、砸10億營造觀光興盛的假象，卻對閒置土地利用及青農無實質幫助，這筆錢如用來補助農民種植花卉，應該是綽綽有餘。

陳學聖說，他觀察到小農、青農返鄉工作面臨的困境，農務繁重還得苦思如何行銷、推廣農作，他選上後會協助建立行銷管道與品牌，如網站架設、履歷認證建立等，也會請農業專家、機構指導完整訓練，並提供有心返鄉的農民基本生活費。

陳學聖認為桃園應比照荷蘭經驗，著名的庫霍肯夫花園雖只有33公頃，其產出的鬱金香品質舉世聞名，桃園如善用獎勵措施，輔導農民在休耕期間種植花卉，花小錢就可讓桃園成為花卉城市，而非胡亂撒錢辦農博，讓有抱負的青年被迫種大麻維持生計。

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