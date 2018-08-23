這些前友邦投靠中國後 金援落空、愛滋失控

斷交後反而使愛滋失控，傳馬拉威總統坦承與台灣斷交是「錯誤的決定」，令他無法向人民交代。（美聯社）

2018-08-23 18:12

〔即時新聞／綜合報導〕中美洲友邦薩爾瓦多突與我國斷交，轉與中國建交，是台灣2年來所失去的第5個友邦，目前邦交國僅餘17國，消息人士指出，中國承諾將巨額投資薩爾瓦多「蚊子港」，成為斷交關鍵，但許多與我斷交的前友邦，並未得到中國所開的支票，不只失去了金援，甚至出現一發不可收拾的愛滋病風暴。

據《TVBS》報導，2007年與我斷交的哥斯大黎加，曾獲中國承諾，提供4億美元興建高速公路，但至今已經逾10年，工程卻無進展，連橋墩都還沒蓋出來，讓哥國當年盛大的動土典禮顯得格外諷刺；綠委王定宇也曾爆料，剛果、甘比亞、莫三比克等非洲國家，中國也都答應給一大筆錢，可是不但錢沒到，反而是大批中國公司、國企和工人湧入，使當地人成為中企的奴工，國家也變成欠債。

前年與我斷交的聖多美普林西比，至今還沒拿到中國承諾的1億4千萬美元贈款，其機場擴建的工程也無限延期。

東南非的前友邦馬拉威更慘，2008年與我斷交後，改與中國建交後，台灣醫療團在當地行之有年的愛滋介入計畫也隨之中斷，接手的中國醫療團缺乏明確且詳盡的計畫，一開始也沒有公共衛生或醫療資訊相關的專業人員，讓愛滋病失控，一年約有8萬人死於愛滋，有地方官員哀嘆：「台灣人要走了，誰來繼續幫我們對抗愛滋呢？」

而中國企業雇用當地民眾的薪水也遠低於該國最低薪資規定，傳馬拉威總統坦承與台灣斷交是「錯誤的決定」，令他無法向人民交代。