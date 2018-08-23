警大「警犬研究社」 獲邀參訪奧地利

警大「警犬研究社」獲奧地利維也納警察總局邀請，於今年8月4日至14日，與新北市警局警犬隊、警政署保三總隊，共同前往奧地利維也納警察總局、警犬培訓中心參訪。（內政部提供）

2018-08-23 22:11

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中央警察大學去年9月成立「警犬研究社」，積極推展警犬訓練，培訓訓犬種子教官，現有警犬4隻、領犬員4名，並開發訓犬課程，以發揮警犬協助警察執勤時逮捕罪犯、毒品查緝等任務。

內政部今日召開部務會報，由警大報告「成立警犬研究社及種子教官培訓案」推動階段成果，內政部長徐國勇對培訓表示肯定，並期許強化國際交流，掌握國際最新訓犬技術，在警力資源有限下，推行訓練警犬協助警察執勤。

內政部指出，警犬可協助警察逮捕罪犯、毒品查緝、血跡偵搜、犯罪跡證搜索、機場港口安檢、消防救災等工作。

據統計，警大警犬研究社現有警犬4隻、領犬員4名（由教職員兼任）及學生社員20名，並聘請新北市警局警犬隊隊長潘天龍擔任社團指導老師。

內政部提及，自成立迄今，領犬員與學生社員認真學習犬隻照顧、訓練等專業知能，也利用公餘時間，積極和警犬培養感情默契，並於去年6月辦理第1次成果發表，展現犬隻集體服從，及基礎嗅覺訓練成果。

內政部表示，警大「警犬研究社」更獲奧地利維也納警察總局邀請，於今年8月4日至14日，由潘天龍率隊，與新北市警局警犬隊、內政部警政署保三總隊，共同前往奧地利維也納警察總局、警犬培訓中心、水上警察隊、總局勤務中心參訪。

本次參訪觀摩當地警犬管理、養育、訓練及運用，並參與警犬能力檢測、警犬隊巡邏勤務，及地區警察分局與警犬隊的聯合勤務。