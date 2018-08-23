時力新北議員選將 提9大市政主張

時代力量新北市6位議員參選人陳志明（左起）、張祐詮、彭盛韶、曾柏瑜、唐聖捷、黃智姍等人今天召開記者會，提出「三大面向、九大主張」共同政見。（時代力量提供）

2018-08-23 22:13

〔記者賴筱桐／新北報導〕時代力量新北市6位議員參選人彭盛韶、陳志明、曾柏瑜、唐聖捷、張祐詮、黃智姍等人今天召開記者會，提出「三大面向、九大主張」共同政見，並向新北市政府、市長參選人及議員參選人喊話，希望針對提升勞檢成效、落實居住正義及建議款公開透明等議題表態。

三大面向分別為訴求透明議會及開放政府的「新世代、新政治」，改善市民生活的「小確幸、大代誌」，打造新北成為「爭公義、要平權」的城市。九大主張包括開放政府、透明議會、安心好行、運動推廣、生育照護、樂齡安養、居住正義、勞動保障與性別平權。

彭盛韶表示，議會市政監督能力必須提升，不是府會一團和氣，老問題擺著不處理，惡果全民買單。

曾柏瑜說，目前議會透明化只做一半，表決記錄查不到、書面質詢未公布、分組審查委員會未開放直播，必須徹底改革，並要求公布議員建議款用途。

唐聖捷主張，體育處升格為運動局，訂定新北運動自治條例，活用閒置空間成為運動場地；此外，全面檢討道路設計、公共運輸及停車空間，打造安心便捷的交通環境。

黃智姍指出，市府誇稱公托數量全國最多，但中籤率僅2%，她認為應透過公私協力，保障教保人員權益；此外，告別罐頭公園，發展主題式公園、親子館，打造多元友善的兒童活動空間，並透過社區化長照空間，讓照護資源離家更近。

張祐銓表示，市府應建立公平的房屋稅制，開徵囤房稅與豪宅稅，增加稅收用於租屋補貼，針對低薪過勞問題，透過陪鑑制度和裁罰，提高勞檢成效。

陳志明對兩黨市長參選人提出「新北市政公開對談」邀請，希望8月27日前得到正面回應。