妙喻能源議題 賴揆建議賴正鎰改變觀念

行政院長賴清德（右二）23日與商業總會舉行座談會，聽取產業界建言，在與商業總會理事長賴正鎰（右一）入場時揮手向與會業者代表致意。（記者劉信德攝）

2018-08-23 16:37

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院長賴清德今天下午與商業總會等多位工商界人士舉行座談會，面對企業界關心可能缺電等議題，商總理事長賴正鎰憂風力發電等再生能源穩定性，盼政府考量能源配比，賴清德則以婦人有2個兒子1個賣鹽、1個賣傘的故事妙喻，要賴正鎰學婦人改變觀念。

賴正鎰致詞時提及能源議題，指目前有許多聲音說台中港的風力發電，夏天風不大，會影響風力發電，而冬天時有東北季風，則又不需要這麼大的發電量，盼政府考量一下能源的配比。

賴清德表示，目前我們的備轉容量已逾6％，企業界認為6%點多不夠，要求要到10％，這明年就可達到，不會有問題，至於明年備用容量可達15％，這應符合企業界的要求。

賴揆說，小時候他聽到老師講1個做事，跟大家分享，有位媽媽有2個小孩子，1個賣雨傘，1個賣鹽，天氣好的時候媽媽難過，擔心賣雨傘的兒子沒生意，下雨時媽媽也難過，想說賣鹽的兒子沒生意，後來有人向這位媽媽說，其實應該每天都高興才對，天氣好的時候，應該高興賣鹽的兒子有錢可賺，下雨天的時候另1個兒子可賣雨傘，不管天氣好壞，他的兒子都有錢可賺。

賴揆因此建議賴正鎰改變觀念，冬天時我們要高興，我們有風力發電，夏天時則應該高興有太陽能發電，不管怎樣的天氣，台灣的再生能源，都能充分發揮功能。