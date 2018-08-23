內政部通過 替代役比照官兵同享國軍醫院免費醫療

2018-08-23 21:44

〔記者陳鈺馥／台北報導〕為周延照護替代役男醫療權益，內政部今日部務會報通過「替代役役男保險實施辦法」修正草案。內政部表示，修法後替代役男至國軍醫院就醫，免付費的醫療項目完全比照國軍官兵辦理。

內政部指出，增列補助替代役男傷病赴國軍醫療院所就醫的醫療費用，及因公傷病役男需施行復健治療的相關費用。

內政部提及，修法主要考量國軍官兵至國軍醫院就診時，其全民健保部分負擔、掛號費、住院費用、非全民健保給付等項目全額減免，而替代役役男亦履行人民服兵役義務，其相關權益自應與國軍官兵一致，方屬合理。

本次修法後，替代役役男至國軍醫院就醫，免付費醫療項目完全比照國軍官兵辦理，醫療費用均由內政部編列預算負擔，以衡平替代役與國軍官兵的就醫權益。

內政部進一步表示，另考量因公傷病或身心障礙的替代役役男，例如深度燒傷所造成的神經損傷、截肢、肢體變形、肌肉萎縮等併發症，必須長期復健治療方能有效改善，為使役男於退役後能安心地長期復健治療，因此，本次修法亦增加補助，因公傷病替代役男需施行復健治療的相關費用。

內政部強調，替代役男於服役期間至國軍醫療院所就醫，與國軍官兵同享醫療優惠，另對於因公傷病的役男，於退役後赴國軍醫療院所治療，其醫療費用亦有全額補助，具有實質助益。

內政部說，本修正草案，將依法制作業程序，報行政院核定後發布，讓替代役男享有更多的醫療權益保障。