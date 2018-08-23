被指服務收回扣！陳學聖按鈴控告王浩宇 「一定告到底」

陳學聖今天下午3點親自到桃園地檢署按鈴控告王浩宇及當事人楊先生的媽媽黃姓婦人加重誹謗，他說，對王浩宇「一定告到底」。（記者鄭淑婷攝）

2018-08-23 16:29

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市議員王浩宇指控「弱勢國賠協調，陳學聖竟收20％」，國民黨桃園市長參選人陳學聖第一時間回擊，今天下午3點更親自到桃園地檢署按鈴控告王浩宇及當事人楊先生的媽媽黃姓婦人加重誹謗，陳學聖說，對王浩宇一定告到底，對於黃婦只是希望透過司法讓她說出實情，如果黃婦說出實情，他一定會撤告。

陳學聖也向王浩宇喊話，王浩宇身為桃園市議員，監督對象應該是市府、市長鄭文燦，鄭文燦在這幾年包括「乾爹」及不少首長、副首長，涉嫌收取回扣、關說、喬事，有人因此被起訴、有人因此被監察院彈劾，卻都不見王浩宇有任何的隻字片語予以譴責，真的懷疑他到底有無善盡議員的本責，「王浩宇要監督我，請他選上、我也選上後再說，在此之前，他的監督對象叫鄭文燦！」

王浩宇於22日開記者會指控，陳學聖於2013年於中壢的服務處，將選民車禍賠償服務案交給何姓「助理」處理，何姓「助理」卻以律師事務所名義和當事人簽約，事後取得國賠後，要求抽成20％的賠償金作為「回扣」。

對此，陳學聖當天下午立即召開記者會反駁「子虛烏有、惡意栽贓」，要求王浩宇勿捏造事實、刻意抹黑，並且登報道歉、退出政壇。陳學聖今天下午到桃檢按鈴控告王浩宇及黃婦加重誹謗，並現場發表3點聲明：

一、提告旨在捍衛本人陳學聖從政30年的名譽。倘若本人陳學聖如市議員王浩宇所言收受回扣，本人陳學聖會立即退出政壇，辭去立委一職，也會退出桃園市長選舉，但如果王浩宇所言不實，請王浩宇登報道歉同時宣布退出政壇。

二、本人陳學聖知悉被告黃小姐家境並非富裕，提告之用意僅是要黃小姐給社會一個真相、給本人一個道歉，本人願意相信黃小姐是受他人指使所為，未來本人不會向黃小姐求償。

三、辦公室志工助理何春惠小姐與本人無雇傭關係，純粹是服務志工，因何小姐深諳交通事故理賠之法律專長，才請何小姐予以協助，何小姐與黃小姐單純之法律委任關係與本人或服務處毫無關係」。

陳學聖強調，這起國賠案件與他根本毫無關係，他根本從未見過黃婦，純粹是黃婦上門求助，服務處主任諮詢後認為涉及法律專業，才代為介紹在服務處擔任志工的何小姐，何小姐是律師事務所委任的專業人員，後續的國賠求償都是當事人與律師事務所間的委任，經了解，20％也是雙方契合意約定的律師服務費，與他沒有任何關係，服務處也不曾為此事發出任何一張公文。

陳學聖說，何小姐是無幾職的志工，在服務處約有近20人，純粹是站在支持者的協助，何小姐與當事人到養護單位調解時，從不曾穿服務處的背心，對於此事引起的紛擾，她感到很不好意思，也擔心影響到他的選情。

王浩宇也發聲明回應，認為何小姐就是陳學聖的助理，要陳學聖不要轉移話題，並質疑何小姐有無以此身分與律師事務所的身分「混淆在一起」，他也強調，陳學聖的選情低迷，他沒有必要去攻擊，「開記者會前我就做好被告的準備」，但基於公平正義的原則，他還是選擇協助受害者，就是希望以後不會再有弱勢民眾繼續被這樣欺負。